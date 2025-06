'SEDAM MESECI SMO PUŠTALI HULIGANE DA RADE ŠTA HOĆE' Vučić: Svakom čoveku je jasno koliko je novca uloženo u rušenje Srbije

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao je izjavu za medije nakon održanog govora u Sevilji, gde učestvuje na IV međunarodnoj konferenciji Ujedinjenih nacija o finansiranju razvoja.

- Znači ovi policajci koji trpe njihov teror su u stvari kriminalci kojima smo dali značke i palice? Nisam dao ni jednom, niti ikoga tamo poznajem. Koliko je jadna ta kampanja. Šta su sve pokušali da naprave i država je izdržala - rekao je.

- To da nam država liči na "banana republiku", to je delimično tačno, ali zbog naše popustljivosti. Sedam meseci smo puštali huligane da rade šta hoće. Želeli smo da ne upotrebljavamo silu ni po koju cenu. mislili smo da će naučiti nešto, videće da ovo nije najbolji put. Svaki dan čine krivična dela i mi ne reagujemo. To je rezultat politike koju smo svi mi vodili želeći da u potpunosti sačuvamo te mlade ljude koje je neko mržnjom zadojio zarad svojih sopstvenih finansijskih potreba - rekao je Vučić.

- Svakom čoveku je jasno koliko je novca uloženo u rušenje Srbije. Ali neće im proći. Dođu vremeni kada mulj ispliva na površinu i kad mulj pomisli da bi trebalo da bude dominantan i da može da čini šta mu je volja. Danas su neki, da bi razvlačili policiju, mučili, i po 300-400 puta pređu istu ulicu na pešačkom prelazu - rekao je Vučić.

Autor: D.B.