'NAPALI SU ŽANDARMERIJU NA VIDOVDAN, NA DAN KRSNE SLAVE' Stamenkovski: Mi da dozvolimo, da Srbiju pretvore u kontejner? Jer to je postala kontejner revolucija

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski govorila je o napadu od strane blokadera na Žandarmeriju na Vidovdan, istakavši da je to ozbiljna jedinica u koju narod ima ogromno poverenje.

- Oni su Žandarmeriju napali na Vidovdan, na dan krsne slave Žandarmerije. Žandarmerija je elitna jedinica, koja postoji od 1860. godine u našoj državi, to je ozbiljna jedinica u koju narod ima ogromno poverenje.

- Koliko je pripadnika sličnih jedinica stradalo tokom 1998. i 1999 godine, braneći čast i slobodu otadžbine da bi je danas neko zasipao kamenicama, flašama, jurišao na njih motkama. Šta vi očekujete kada jurišate nekome na štit, kada pokušavate da mu otmete pendrek, kada pokušavate da probijete kordon policije koja zna zašto određenu lokaciju čuva. Da će vam oni deliti bombone? Mi nekome da dozvolimo, da Srbiju pretvori u kontejner, jer to je postala kontejner revolucija. Šta vama znači da vi prevrnete žardinjeru. Šta je vaš sledeći korak? Izađite, recite ljudima.



- Da li ukoliko vi nasilno uđete u Skupštinu to znači da ste vi vlast u ovoj zemlji. Da li to znači da više ne važe rezultati izbora, nego da treba valjda da se pesničimo, pa da vidimo ko je jači? Jel to civilizacijska tekovina, jel se tako vodi politika i Srbija u 21. veku? - poručila je Milica Đurđević Stamenkovski.

Autor: D.B.