Predsednik SNS Miloš Vučević oglasio se na društvenoj mreži Instagram.

Blokaderi nasilnici već drugi dan prave haos po gradovima širom Srbije, blokiraju mostove i saobraćajnice i pretvaraju ih smetlišta, maltretiraju građane i presecaju im put do kuće, posla, lekara … Opet su se iživljavali na prostorijama Srpske napredne stranke, besni i nemoćni zbog propalih pokušaja izazivanja obojene revolucije sada valjda leče frustracije sa kamenicama u rukama. Neće im proći nasilje jer država će znati da odgovori na svaki pokušaj kršenja Ustava i zakona! Valjda kukavice polaze od sebe pa misle da će kamenicama da nas uplaše, da će nas nasilno naterati da odustanemo od naših planova i borbe za još uspešniju i napredniju Srbiju. Nikada!Nikada nas nasilje, mržnja, pretnje i laži neće naterati da odustanemo od borbe za našu otadžbinu i uvek ćemo pobeđivati one koji ustanu protiv svoje države i svog naroda! Nećemo dozvoliti blokaderima da šire teror po Srbiji! Očekujem da ćemo pod hitno dobiti odgovor na pitanje odakle eksplozivna naprava u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, ko je tu doneo i šta je planirao sa njom da uradi? Da li je normalno da nam fakultete pretvaraju u baze u kojima se pripremaju teroristički napadi i državni udar? Stop nasilnicima! Pobediće Srbija! - napisao je on ispod video snimka.

Autor: D.B.