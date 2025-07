'ONI TO NISU OČEKIVALI' Vučić: Nema ni jedne primedbe na zapisnik, Kosjerić je u rukama odgovornih! Gotovo je sve!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije bilo nijedne primedbe na zapisnik na biračkom mestu u Kosjeriću na kome je danas na jednom biračkom mestu ponovljeno glasanje na lokalnim izborima.

"Saradnici su mi dostavili da nema ni jedne primedbe u zapisniku, dakle čista pobeda SNS-a kao suza i gotovo je sve. Kosjerić je u rukama odgovornih, ozbiljnih ruku srpskih domaćina i mi ćemo se postarati da Kosjerić brzo napreduje", rekao je Vučić za TV Informer.

On je naveo da svake izbore temeljno i detaljno analizira i podsetio da je za predsedničke izbore 2017. godine na mestima gde je ponavljano glasanje on dobijao bolje rezultate nego tokom prvog glasanja, dok je broj glasova za njegove protivkandidate pao.

"Bez obzira što sam dobio 58-59 odsto, što je ogromna pobeda, neki ljudi su želeli da kažu 'ej, ne želimo takvu dominaciju, želimo da pokažemo da postoje drugačiji stavovi i drugačija mišljenja'. Međutim, onda kada su videli da je đavo odneo šalu i da su neki umislili da mogu lažima u izbornoj krađi da pokušavaju dovedu Srbiju u nestabilnost, onda su ljudi na tim ponovljenim izborima, samo desetak dana kasnije, na istim biračkim mestima meni dali drastičnu, ubedljiviju pobedu. Tako vam je i sada u Kosjeriću. Oni to nisu očekivali", naveo je Vučić.

Istakao je da je opoziciju već upozorio da će da izgubi, ali da oni ne žele da čuju.

"Kažem im da im ne radi Vukadinović uopšte istraživanja, to su izmišljene stvari. Mi radimo na tome, mi tokom izborne kampanje radimo nekada i dva puta dnevno istraživanje gde možemo da uhvatimo svaku emisiju, uticaj svakog saopštenja i svega drugog, dakle, tako rade ozbiljni ljudi, ozbiljne političke partije. Mi se time bavimo", dodao je Vučić.

Prema rečima Vučića, njegovi politički oponenti svojim delovanjem sami sebe ubijaju i to se pokazalo na današnjem ponovljenom glasanju u Kosjeriću.

"Mogao bih samo da poželim da ovo rade još mesec, dva ili tri. Ali ja to ne želim, ne zbog toga što mi ne odgovara u tom smislu, ja to ne želim zbog Srbije, mislim da je ovo loše za Srbiju", naveo je Vučić.

Naglasio je da treba da se bavimo drugim stvarima kao što je ekonomija.

"Porez na dobit bio je skoro 80 miliona veći od predviđenog. Dakle, to su dobre vesti, po prvi put da vidim neke baš ohrabrujuće i dobre vesti ekonomske ove godine", dodao je predsednik.

Najavio je da će do nedelje biti otvoren auto-put do Požege i naveo da zna koliko se tome raduje svako u Srbiji jer to ljudi žele da vide.

Autor: Jovana Nerić