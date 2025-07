SULEJMAN PODRŽAO BLOKADERE: Priznao da su mu oni nada da otcepi 'Sandžak' od Srbije, koju je nazvao 'bolesnikom'! Slažu se i oko Srebrenice

Predsednik Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin pružio je nedvosmislenu podršku blokaderima u jučerašnjem intervjuu Federalnoj TV, ističući da "Sandžak", odnosno Raška oblast, ne može da ostvari autonomiju sve dok Srbiju vodi aktuelna vlast na čelu sa predsednikom Aleksandrom Vučićem, izražavajući nadu da će se to promeniti ako blokaderi preuzmu kormilo.

On je na početku gostovanja rekao da je "Srbija zvanično osuđena za zločin genocida nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini", dodajući da je "genocid pažljivo pripreman i izvršen u BiH i u Sandžaku" i da je neophodno da se u Srbiji izvrši lustracija. Na pitanje voditeljke hoće li doći do Zakona o lustraciji dok je Vučić na vlasti, odgovara:

- Dok su god na vlasti oni koji su zvanično učestvovali u pripremanju, organizovanju i izvršenju zločina genocida, do toga neće doći. Ali, u Srbiji ima jedna momentalno pozitivna društvena pojava, to su studentski protesti, protesti srednjoškolaca i protesti slobodnih građana. To je nova pozitivna politička okolnost i pojava koja daje nadu da će se u ovoj zemlji vratiti univerzalne ljudske i političke vrednosti u život - kaže Ugljanin i navodi da su "pred nama bolja vremena".

On navodi da je Srbija "bolesnik, bolesna zemlja" i dodaje da SDA Sandžaka ima iste stavove i ciljeve kao i blokaderi.

- U Srbiji vladaju paralelne strukture vlasti koje drže suštinsku vlast, oni uz Vučićev blagoslov komanduju. Ova zemlja je veliki bolesnik. Aktuelni režim gubi grdnu energiju pokušavajući da nas odstrani sa ovih prostora, a u isto vreme mi Bošnjaci gubimo grdnu energiju trudeći se da kroz institucije sisteme obezbedimo sebi osnovne uslove za ostanak. Radi se o tome da Bošnjaci, oni koji su u SDA i koji ga podržavaju idu konstantno istim putem, a to je da rešavamo stvari kroz institucije sistema. Ustav Srbije garantuje Bošnjacima sve ono što mi tražimo, a to je uspostavljanje autonomije Sandžaka. U Ustavu Srbije jasno se kaže da građani Srbije mogu formirati opštine i pokrajine u skladu sa zakonom - kaže Ugljanin.

Dodaje da "priznaju Republiku Srbiju kao pravnu državu i trude se da u njoj uspostave sistem pravne države, vladavine prava i jednakosti pred zakonom".

- Sistem pravde, borbu protiv nepravde, protiv korupcije, protiv krađe i laži, to je isto ono što ova mlada generacija ljudi, studenata, kojima su ruke čiste, nisu okrvavili ruke ni u Bosni ni na Kosovu ni na Sandžaku, oni daju nadu da ćemo moći da uspostavimo jednu pravnu, normalnu pravnu državu Srbiju - kaže lider SDA.

Ugljanin napominje da su blokaderi i SDA Sandžaka u istom sistemu i da predstavljaju kontru aktuelnoj vlasti.

- Ima dva sistema, sistem "velike Srbije" koju predstavlja aktuelni režim i sistem "voljene Srbije" koju predstavljamo mi kao SDA Sandžaka i ova nova generacija mladih ljudi i pobunjenih građana. Pobediće koncept "voljene Srbije" - rekao je on.

Istakao je važnost "formiranja bošnjačke države", jer su "Bošnjaci narod i imaju prava na to".

- Doći će vremena da će Bošnjaci ostvariti prava na državu koja će štititi njihov nacionalni i verski identitet i vrednosti - rekao je Ugljanin.

Podvlači da "autonomija Sandžaka mora da bude ostvarena".

- Parlamentarna Skupština Saveta Evrope je izglasala Rezoluciju 1985 2014. godine. Srbija je članica Saveta Evrope, to je nešto što mora da se ostvari ovde - kazao je on.

Na pitanje "kada i kako vidi kraj Vučiću", Ugljanin odgovara, ili bolje rečeno priželjkuje - u blokaderima.

- Mi vidimo jedan novi početak koji daje nadu u srećnu sadašnjost i sigurnu budućnost, a to su ovi mladi ljudi, studenti i omladinci čije ruke nisu krvave ni u Bosni ni u Hrvatskoj ni u Sloveniji ni u Sandžaku ni na Kosovu, vidimo u njima, oni zagovaraju vladavinu prava, pravnu sigurnost, pravdu, ljubav, poverenje - kazao je Ugljanin.

Iako Ugljanin pokušava da "upakuje" autonomiju Raške oblasti koja bi zbog političkih i nacionalnih prilika vodila ka ocepljenju od Srbije, u "vladavinu prava", "pravnu sigurnost" i slično, navodeći da su to ciljevi i blokadera, svakome ko iole razume političku situaciju u našoj zemlji jasno je da lider SDA Sandžaka priželjkuje dolazak blokadera na vlast kako bi ostvario svoje separatističke namere.

Izlišno je reći da Ugljaninova podrška blokaderima ne čudi, budući da blokaderi više ne kriju svoje stavove o Srebrenici, koji su isti kao u predsednika SDA.

Tako je blokaderka iz Novog Pazara Emina Spahić otkrila, pred protest na Vidovdan, da je cilj tog protesta upravo traženje izbora kako bi Srbi i Srbija priznali genocid u Srebrenici.

- Predstoji jedna godišnjica genocida. Mislim da su izbori neophodni da mi svoj stav iznesemo njima i da mi jednostavno pokažemo da mi to ne podržavamo i da mi ne želimo vlast koja će godinama da podržava takve zločine i koja će da, na neki način, u njima i učestvuje - rekla je za "Utisak nedelje" Spahić, koja je prethodno predvodila je proteste u Novom Pazaru gde su njeni sledbenici pevali: "I po kiši, i po blatu, j*****o vam srpsku vladu!".

Autor: Dalibor Stankov