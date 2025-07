'SVE IH TREBA POHAPSITI' Evo šta su građani poručili blokaderima zbog maltretiranja: 'Ako žele nešto da ruše neka idu da ruše svoje kuće' (VIDEO)

Građani Srbije ne kriju bes jer ih blokaderi maltretiraju pa su im uputili jasne poruke.

Blokaderi sve više izazivaju gnev među stanovništvom, pa pored jasnih izliva nezadovoljstava na ulicama, sada su im jasne poruke poručili i putem interneta.

- Mislim da ih treba sve pohapsiti, zato što sve ljude maltretiraju. Akadmeski građanin se postaje kad se završi fakultet, kad se zaposli i kad se postignu rezltati, a ne po ulicama bla, bla bla...truć, truć , truć , ja sam stao ovde i ne dam ti da prođeš. Ja idem pre neki dan kod lekara on mi ne da da prođem ulicom, sa kojim pravom? Uopšte me ne interesuje njihovo mišlljenje s kojim pravom blokiraju saobraćaj i uopšte život. To je toliki bezobrazluk i tolika besposlenost. Kakav oni plan imaju? Da blokiraju, da obijaju, da se druže sa izdajicama... Cela godina je deci propala.. Da li oni uošte znaju šta znači voditi državu, da li znaju šta znači ekonomija, da li znaju šta znači spoljna politika, ne, ako žele nešto da sruše neka idu da sruše svoje kuće - rekla je jedna ogorčena gospođa.

Autor: Pink.rs