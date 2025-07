VAMA JE DO VLASTI Prolaznik raskrinkao blokadere: Ne znate ni kako se zovu poginuli u Novom Sadu (VIDEO)

Jedan prolaznik očitao je bukvicu blokaderima koji su zaustavili saobraćaj na Trgu republike.

Nemojte da glumite ludilo vama je do vlasti. Nije vam do poginulih nego do vlasti. Stanite dva minuta da prođu autobusi. Ljudi idu na posao...

Autor: Dalibor Stankov