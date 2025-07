BRNABIĆEVA ODGOVORILA NA LAŽI MARTE KOS: Da vam objasnim - nije bilo prekomerne upotrebe sile (VIDEO)

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je evropskoj komesarki Marti Kos na insinuacije o prekomernoj upotrebi sile prilikom uklanjanja blokada u Srbiji.

Ona je na svom nalogu na društvenoj mreži Iks napisala:

"Dozvolite mi da brzo razjasnim ovo – nije bilo prekomerne upotrebe sile protiv demonstranata u Srbiji. Naprotiv – i znamo kako izgleda prekomerna upotreba sile. U videu je priloženo samo nekoliko primera. Ali ovo nije Srbija, ovo su neke od najnaprednijih demokratija EU. Što se tiče protesta u Srbiji – voleo bih da su mirni, ali nisu. Demonstranti u Srbiji svakodnevno uskraćuju sva osnovna prava drugim građanima u ovoj zemlji: pravo na slobodu kretanja, što je osnovno ljudsko pravo, slobodu govora, slobodu mišljenja, slobodu da se živi slobodno i mirno. Uprkos tome, i naša policija i naši građani nisu pokazali ništa osim uzdržanosti i strpljenja. Neverovatna, primerna uzdržanost", napisala je Brnabićeva.

Let me quickly clarify this – there was no excessive use of force against protestors in Serbia. Quite the opposite - and we know what the excessive use of force looks like. Attached in the video are just few examples. But this is not Serbia, these are some of the most advanced EU… https://t.co/48w3chPyBE pic.twitter.com/MvxHiJynkP