Ministar policije Ivica Dačić istakao je da je policija juče i sinoć upozorila sve koji žele da organizuju blokade, da će policija morati da koristi sve mere kako bi obezbedila slobodu kretanja.

Dačić ističe da javni red i mir mora da bude stabilan.

- To je uradio i predsednik. U tom smislu, za svaku osudu je nastavak blokada koje nam samo ugrižavaju normalan život. Od samog jutra, policija je u stanju pripravnosti. Mi smo odredili prioritete. To su sve vitalne tačke u gradu, da funkcionišu normalno... U sedam sati, za kada su bile najavljene blokade, broj blokadera je bio nula - rekao je on.

Kako kaže, tri puta su pokušali d ablokiraju izlaz sa Brankovog mosta, mešutim, policija to nije dozvolila.

- I neke druge lokacije smo raščišćavali, bez upotrebe više sile. Ako neko napadne policajce, jedino to. Tako će biti i tokom celog dana. Ja ponavljam, država je ozbiljna, život u gradu mora normalno da funkcioniše. Ono što je za Beogradane, pa to je milionski grad, i ne možemo da dozvolimo da 925 ljudi blokira žive kucavice prestonice - naveo je Dačić.

Vitalne tačke, žile kucavice za saobraćaj će funkcionisati normalno, napomenuo je Dačić.

- Policija u sprovođenju svojih policijskih ovlašćenja,ima svije obaveze po zakonu. Mehanizme kako da deluje. Jedno od stredstava prinude je fizička sila. Bez upotrebe palice, hemijskih sredstava, elektrošokova... Vodenih topova... Policija uglavnom koristi potiskivanje. Jednostavno dođe, i krene... Uglavnom, i sami rastrče kada policija naiđe. Onda oni koriste ostala sredstva prinude - dodao je Dačić.

- Policija nema druga sredstva, osim da prvim sredstvima prinude krene, nakon upozorenja - naveo je Dačić.

Kako je istakao, mora da se dokumentuje i opravda potreba za korišćenjem službene palice.

- Policija je po ceo dan na terenu, i ja želim da im se zahvalim. I onda dođu i kažu kako neko vređa policiju, pa ljudi, to su deca, očevi...Jedino se napadaju prostorije SNS, bilo je i napada na prostorije Socijalističke partije... - dodao je Dačić.

Policija nije politika, i policija nije politička, ona je narodna, napomenuo je Dačić.

Dačić dodaje da je sama pompezna najava, da će danas sve da stane, završila se tako da je u sedam i 30 bilo 926 ljudi ukupno, u celom Beogradu.

- Svi mostovi koju su pokšani da budu blokirani, nisu uspeli - dodao je Dačić.

- Sinoć su pokušali d auđu u NIS-ovu rafineriju - otkrio je Dačić.

- Vitalni pravci u gradu će funkcionisati normalno, policija ima dovoljno snaga i strpljenja - rekao je potom.

Autor: D.B.