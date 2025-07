SRAMNO! BLOKADERI SPREČILI PRILAZ KBC ZEMUN: Dolazak do porodilišta onemogućen, ova bolnica danas je dežurna u Beogradu

Skandalozno ponašanje blokadera kulminiralo je u Zemunu gde sprečavaju prilaz bolnici!

Najavljene blokade Beograda danas doživele su fijasko, ali je uprkos tome šačica blokadera u Zemunu uporna, rešila da totalno parališe jednu od najvažnijih ustanova u toj opštini.

Blokirali su Vrtlarsku ulicu i to raskrsnicu kojom se ide do KBC Zemun.

S obzirom na to da je druga grupica blokirala Glavnu ulicu, do bolnice u toj opštini nemoguće je doći. Nije to slučajno, ova bolnica danas je i dežurna, pa i građani ugroženog zdravstvenog stanja iz okolnih opština dolaze takođe tu.

Autor: Pink.rs