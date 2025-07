Predsednik Srpske lige, Aleksandar Đurđev, istakao je da novi predsednik Vlade, prof. dr Đuro Macut, izbegava greške starih vlada, posebno ističući njegovu politiku i javne nastupe poslednjih dana.

– Na građanima Republike Srbije, tako i na predsedniku vlade gospodinu Macutu, koji treba da izbegne sve one greške koje prethodna vlada nije uspela da izbegne. Da bi se te greške ne bi ponovile, jako je bitno da budu jasni, da budu jednoosmisleni, da čine poteze upravo onako kako je učinio predsednik Republike Srbije, to je da pozitivce oslobodi i pomiluje koji su nedužno kažnjeni od strane suda koji je “nezavisan”, koji ni jednim svojim postupkom nisu zaslužili da budu kažnjeni, naprotiv, oni su zaslužili da budu nagrađeni – rekao je Đurđev za Blic TV i dodao da su oni morali da uzmu stvari u svoje ruke zbog blokadera.

Đurđev je posebno istakao najnovije poteze premijera Macuta u kontekstu međunarodnih odnosa:

– Čini mi se kao da u ovoj gunguli ne primetimo važne vektore, a to je da je formiran novi politički pokret i da je jedan od osnivača tog novog pokreta predsednik Vlade Republike Srbije, profesor Macut, koji je samo u proteklih nekoliko dana dao više značajnih izjava koje su vrlo važne za našu državu, a to da dok je on na čelu vlade Republike Srbije da naoružanje i vojna oprema neće biti isporučivana i da će Srbija ostati na putu prijateljskih i savezničkih odnosa s Ruskom Federacijom – naveo je Đurđev.

On smatra da građani Srbije podržavaju ovu politiku.

– To je vrlo značajno, to naši građani apsolutno podržavaju i mislim da je to izuzetno značajno kako bi što manji broj nezadovoljnih ljudi bio na ulici i čini ovo što čini ova grupa ekstremnih, sa zapada finansiranih anarhista – dodao je Đurđev.

Govoreći o trenutnim protestima i reakciji policije, Đurđev je bio jasan.

– Ne možete da nazivate teroristima neke ljude koji protestuju na ulicama, a da se ministri u Vladi Republike Srbije piju vino sa teroristima i tamo nazdravljaju i kucaju se. To je apsolutno nedopustivo – istakao je Đurđev.

Na pitanje o rešenju situacije na ulicama, Đurđev kaže:

– Ne mislim da su izbori izlaz, mislim da je izlaz u istini. A da bi do istine došli, svi akteri na sceni moraju da prestanu sa licemerjem, pa tako čak i ti studenti i oni ljudi koji nisu studenti, a njih podržavaju i aktivno učestvuju u svemu ovome – zaključio je Đurđev.

Đurđev je na kraju, ocenio je i rad Vlade.

– Sada aktuelna vlast, pre svega Vlada Srbije, predsednik Vlade gospodin Macut, predsednik države Srbije Vučić, predsednik SNS-a Miloš Vučević imaju jasnu nameru da raščiste s tim fekalijama, da očiste Srbiju i da uspostave poredak onakav kakav je zaslužila ogromna većina dobronamernih građana naše Srbije – poručio je Đurđev.