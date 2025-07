UST upozorava: Sudije koje pozivaju na građansku neposlušnost krše zakon koji bi trebalo da štite

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) ocenilo je danas da je sramno istupanje "nekog ili nekih" od njihovih kolega - stavljanje anonimnog zahteva, navodno sudija i tužilaca okupljenih u neformalnoj grupi “Odbranimo struku“ - za smenu glavnog javnog tužioca VJT u Beogradu Nenada Stefanovića, koji zahtev je javnosti predstavljen u formi nepotpisanog saopštenja.

“To samo po sebi nije niti svojstveno niti dostojno bilo kog vršioca pravosudne funkcije”, navodi se u saopštenju UST i podseća da ova grupa nije strukovno udruženje, niti jedna od pravosudnih institucija sudova ili tužilaštava, niti Visoki savet sudstva ili Visoki savet tužilaštva, niti eventualno, u skladu sa zakonom osnovana grupa građana.

UST ukazuje da bi bilo neozbiljno po ranijim izdanjima određenih medija pretraživati ko je sve od sudija i tužilaca stavio svoj potpis na neko od prethodnih saopštenja da bi se znalo čiji je ovo zahtev i čije stavove podražava.

Iz nepotpisanog saopštenja, kako ukazuje UST ne vidi se da li “svi“ ti potpisnici imaju isti ovakav zahtev i stav, ili je to većina ili pak samo pojedinac.

​ Ukazalo je da u Republici Srbiji ima oko 2.500 sudija i oko 800 javnih tužilaca, a da su, prema ranijim objavama u medijima saopštenja ove neformalne grupe potpisali oko 200 sudija i tužilaca ukupno, te se, kako navodi UST, ne može govoriti ni o uzorku, a kamo li o predstavnicima struke.

UST dalje podseća da su među ovih 200-tinjak potpisnika sudije i tužioci koji su javnosti već predstavili svoje delovanje u političkoj sferi društvenog života kroz angažovanje u tzv. “Proglas”-u i drugim jasno i javno opredeljenim političkim delovanjem, a koje im je zakonom zabranjeno.

Zbog toga je UST kolegama postavilo niz ključnih pitanja: “da li su svesni da svaki od građana ove države, nezavisno od svog političkog opredeljenja ili u njegovom odsustvu, može biti stranka u postupku u kom će neko od njih postupati, da li će tada moći da se garantuje nepristrasnost, objektivnost i pravičnost u postupku, da li time svesno dovode u pitanje funkcionisanje onih sudova i tužilaštava u kojima postupaju, da li će to dovesti do urušavanja rada pravosudnih organa i kao krajnji rezultat blokadu rada pravosuđa - da li je to krajnji cilj, da se stanje u državi dovede do apsolutnog apsurda i bezvlašća tako da građani ne mogu pred sudovima da ostvare zaštitu svojih prava? I na kraju, kome eventualno ostvarenje tog cilja pogoduje i služi” ?

​Sve navedeno, kako navodi UST, izaziva zabrinutost savesnih nosilaca pravosudnih funkcija koji su svesni zabrana propisanih i u Zakonu o sudijama i u Zakonu o javnom tužilaštvu, a na koje se u poslednjih pola godine i javno više puta ukazivalo i apelovalo - a to je da je svaki sudija i javni tužilac dužan da se uzdrži od javnog izražavanja političkih uverenja i stavova kako bi se zadržala nepristrasnost i objektivnost.

Međutim, prema stavu ovog strukovnog udruženja, kolege koje su sebe pozvale da „odbrane struku“, najosnovnije zakonske propise ne mogu da primene ni na sopstveno postupanje jer ih svesno zanemaruju i ignorišu, zbog čega je nejasno na osnovu čega smatraju da će bilo koga ili bilo šta uspeti da „odbrane“ nezakonitim ponašanjem.

UST primećuje da u fazi glasnog pozivanja pojedinih delova društva na tzv. „građansku neposlušnost“ izgleda da ni oni delovi društva za koje postoji zakonska pretpostavka stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti (sudije i tužioci), nisu ostali imuni na ovaj primamljiv poziv.

“U tom slučaju, moramo ne samo laičkoj javnosti nego izgleda i delu stručne javnosti skrenuti pažnju da 'građanska neposlušnost' nije neki od osnova za nekažnjivost postupanja, odnosno 'građanska neposlušnost', ne ekskulpira od krivične ili prekršajne odgovornosti, već samo predstavlja spremnost pojedinca da snosi zakonske posledice takvog postupanja, a zarad nekog, po njegovim sopstvenim kriterijumima i stavovima, višeg cilja”, naglasilo je UST.

​ Zbog toga, kako dalje navodi, čudi što se pojedini nosioci pravosudnih funkcija “iznenađuju“ kada nadležni državni organi, postupajući u skladu sa zakonima ove države, iste primenjuju na one koji su svesno odlučili da iskažu protivpravno ponašanje, pa zvalo se ono modernim, ali ne i novoizmišljenim imenom „građanska neposlušnost“ ili jednostavno „krivično delo“ ili „prekršaj“.

“Zabrinjava manjak stručnosti ili pak svesno zanemarivanje stečenog pravničkog znanja od strane kolega iz neformalne grupe 'Odbranimo struku' kada zahtevaju da nadležna javna tužilaštva ne postupaju u svojoj osnovnoj funkciji koja se sastoji u krivičnom gonjenju izvršilaca krivičnih dela. Na još viši nivo ignorisanja zakona ukazuje zahtev tih samoprozvanih zaštitnika struke da se smeni legitimno izabrani glavni javni tužilac VJT u Beogradu koji samo redovno i u skladu sa zakonom vrši svoju funkciju”, naglasilo je UST.

Ovo strukovno udruženje zaključuje da je suštinska razlika između pravih revolucionara i onih interesnih u tome da su, kako ukazuje “oni pravi spremni na sve posledice kako bi ostvarili svoje ideale ili pali ostvarujući ih, a ovi interesni i anonimni imaju samo zahtev da se smeni onaj ko je nadležan da krivično goni one koji krše zakon”.



Autor: D.B.