SVAKA ČAST OVOM POLICAJCU: Blokaderi i opozicionari ga okružili, on pobedio profesionalizmom i retorikom (VIDEO)

Grupa blokadera i Stefan Janjić pokušali su da nasrnu na jednog policajca, koji ih je spreman dočekao i oduvao profesionalizmom i argumentima.

"Naređujem vam da se od istih udaljite."

"Ko mi naređuje, ja sam narodni poslanik i hoću da znam šta se dešava. Hoću da mi objasnite o čemu se radi."

"Nemojte da se derete na mene bez obzira što ste narodni poslanik."

"Ja se ne derem. Zbog čega su uhapšeni"

"Lica su uhapšena zbog izvršenja prekršaja drskog i bezobzirnog ponašanja."

"Ma ko se hapsi za prekršaj, od kad?"

"Prema zakonu o javnom redu i miru. Ako ste advokat to dobro znate."

"Šta su oni radili?"

"Iznosili su betonski blok na kolovoz."

"Pa dobro. Pa?"

"Pa to. Da ste advokat kao što pričate znali bi šta je to. Znali bi da je to krivično delo ugrožavanje bezbednosti."

"Nemojte da uskačete ako hoćete da vam odgovorim. Ja sam spreman iako nisam dužan da vam odgovaram."

