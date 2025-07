'BLOKADA PUTEVA JE NEDOPUSTIVA' Milićević za Pink: Srbija kao odgovorna država ne može da dozvoli da neko parališe život građana (VIDEO)

Đorđe Milićević, ministar bez portfelja, govoreći o blokadama i reakciji države, kazao je da vidi zadovoljstvo građana što mogu da se kreću.

- Ovo što se dešavalo poslednja dva dana više ne možemo ni da definišemo kao protest, to je pokušaj blokade života, blokade Srbije. Naravno da Srbija kao odgovorna država ne može da dozvoli da neko parališe život više od miliona građana Srbije - rekao je Milićević za Novo jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

On je precizirao da niko nikom ne brani proteste, ali da je blokada puteva nedopustiva.

- Ne možete da blokirate raskrsnice, ne možete da blokirate život u Srbiji. Šta znači to? Videli smo sinoć ponovo napad na novinare - podsetio je Milićević i upitao ko se to bori za jednoumlje.

- Ovo nikako nisu evropske vrednosti, to što blokirate građane da ne mogu da dođu do posla i do kuće - istakao je Milićević.

Prema njegovim rečima, poruka normalne Srbije je da želi normalan život i da želi uspešnu, pobedničku Srbiju koja mora da ide napred, putem prosperiteta, a da ne žele nasilje i sukobe.

Ivana Vučićević, predsednica Asocijacije novinara Srbije, rekla je da joj je drago što je država reagovala na pravi način.

- Jutros je država pokazala da neće dozvoliti da se blokira ni jedan jedini most, niti bilo gde ugrozi normalan život građana Srbije. Mogu da priznam da je i veliko zadovoljstvo građana. Gde su pokušali da naprave blokadu država je to sprečila - kazala je Vučićević.

Vukašin Đoković, analitičar, rekao je da dok je dolazio iz Novog Sada do Beograda nije naišao ni na jednu jedinu blokadu.

- Hvala svim pripadnicima MUP-a što danonoćno čuvaju red i mir i što danonoćno pokušavaju da sve ove blokadere koji terorišu svakodnevnicu sklone uz najmanju upotrebu sile - naveo je Đoković.

Autor: Pink.rs