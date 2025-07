Krkobabić: Fijakeri su ponovo u modi

Najavljujem - Ovog vikenda vidimo se u selima Trstenika, Odžaka, Ade, Osečine, Zaječara i Tutina!

„Miholjski susreti sela Srbije uzimaju maha. Ovog obećavajućeg dugog toplog leta počeli su u Malom Crniću smotrom fijakera, a onda su nastavili u Doljevcu, Boljevcu i po prvi put u Bačkom Petrovcu, uz do sada neviđen broj učesnika i posetilaca. Još jednom su pokazali da se tradicija neguje u pesmi, običajima, u dečijem osmehu i u ljubavi prema svom zavičaju. A da to ljudi u Srbiji umeju dobro da prepoznaju svedoče svi oni koji su dane prethodnog vikenda proveli u tim selima“, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

U selu Kula kod opštine Malo Crniće manifestacija je i ove godine svojim raznovrsnom programom, okupila brojne meštane, goste i ljubitelje narodne kulture i gastronomije iz celog Braničevskog okruga i šire. Ovaj letnji dan obeležili su vožnja fijakerom, degustacija domaćih specijaliteta, izložbe ručnih radova, takmičenja i nastupi kulturno-umetničkih društava.

Sandra Mitrović, pomoćnik predsednika opštine Malo Crniće, istakla je:„Ovo nije samo manifestacija – ovakvi dani nam vraćaju veru u ljude, u korene i u snagu naše zajednice. Pokazali smo još jednom da tradicija živi onda kada je ljudi nose s ljubavlju, pokazali smo da selo ima dušu, tradiciju i najbitnije od svega - budućnost.“

Kao i svake godine izabran je najlepši fijaker, a pobednik je nagrađen ručno izrađenim peharom u obliku konja.

„Ovo priznanje mi mnogo znači, ljubav prema konjima i fijakerima nasledio sam od svog dede, koji me je učio da se čovek ne meri onim što ima, već onim što neguje i poštuje. Bavim se ovim od malena jer me to vraća korenima, daje mi mir i ponos, jer verujem da se tradicija čuva srcem.“ , izjavio je pobednik Dejan Stojadinović.

Na susretima u Kuli biran je i najlepši jelek, a pobedniku izbora za najbolju Miholjsku pogaču uručen je tradicionalni drveni lopar.

U isto vreme u Dobrujevcu kod Boljevca spremao se sač, igrale čobanske igre i pevale pesme. Bački Petrovac je u selu Maglić prikazao umeće svojih vrednih domaćica, a Doljevac je organizovao defile narodnih nošnji, gastronomska takmičenja i igranku za sve učesnike i goste.

Od ukupno 130 jedinica lokalne samouprave koje su po konkursu Ministarstva za brigu o selu dobile sredstva za organizovanje Miholjskih susreta ove godine, u junu je svoje programe održalo njih sedam. Tokom jula će ih biti u čak 22 sela širom Srbije, a već predstojećeg vikenda 5. jula i u ponedeljak 7. jula, posetioce će, u nekom od svojih sela, dočekati žitelji Trstenika, Odžaka, Ade, Osečine, Zaječara i Tutina.

Autor: S.M.