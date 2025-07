MOĆNA PORUKA VUČIĆA: Brojke govore sve - Od 2013. do danas izgrađeno više kilometara auto-puteva nego u prethodnih 70 godina!

Koliko se Srbija gradi od perioda dolaska na vlast Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke, koliko se radi na najvažnijim infrastrukturnim projektima, najbolje govore brojevi i ono što je do sada urađeno.

Kada se brojke i činjenice pogledaju, sve postaje sasvim jasno.

Možda je najbolje pogledati brojeve koji govore o izgradnji novih kilometara auto-puteva u Srbiji.

A šta nam brojke kažu?

U periodu od 1945. godine do 2012. ukupno u Srbiji izgrađeno auto-puteva u dužini od 596 kilometara, a od 2012. do danas 609 kilometara!

Što znači da je od 2013. do danas izgrađeno više kilometara auto-puteva nego u prethodnih gotovo 70 godina!

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će u nedelju u podne biti za saobraćaj otvorena deonica auto-puta od Pakovraće do Požege.

- Imam jednu divnu vest, u nedelju od 12 sati, biće otvorena i poslednja deonica puta prema Požegi, 19, 5 najtežih kilometara. U nedelju uveče građani će ići novim auto-putem - kazao je Vučić.

Kako kaže, sve se otvara u skladu sa svim pravilima, sa svim propisima.

- Potpuno sigurno, bezbedno, videćete u nedelju, imate specijalne sobe na ulazak u tunel, instrumente koji su neverovatni, agregate koji su neverovatni. To izgleda bolje nego u Švajcarskoj i Austriji. To nam otvara put ka Užicu, ka čitavoj zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji, ka Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši, Sjenici, ali nam u potpunosti otvara put i ka Arilju i Ivanjici. U svakom slučaju, od nedelje u 12 sati auto-put do Požege će biti otvoren za sve ljude. Mislim da će nekoliko dana biti i bez naplate putarine - naveo je Vučić.

Autor: S.M.