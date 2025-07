ŠTA SE KRIJE IZA REZOLUCIJE BLOKADERSKE OPOZICIJE O SREBRENICI? Kojčić: Mržnja prema Srbiji zajednički imenitelj svih blokadera

Ovo je sramni pokušaj minornih političkih struktura da ispostave svoje zahteve u trenutku kad su procenili da je država uzdrmana zbog višemesečnog divljanja blokadera, kojima i sami pripadaju, ocenjuju stručnjaci.

Blokaderska opozicija podnela je u četvrtak Skupštini Srbije Predlog rezolucije o genocidu u Srebrenici, kojim se od države traži da uvede kažnjivost za negiranje da se u Srebrenici dogodio genocid. Ovo je sramni pokušaj minornih političkih struktura da ispostave svoje zahteve u trenutku kad su procenili da je država uzdrmana zbog višemesečnog divljanja blokadera, kojima i sami pripadaju, navode oni.

Inače, iza predloga, između ostalih, stoje Sulejman Ugljanin i njegova Stranka demokratske akcije Sandžaka, Pavle Grbović i njegov Pokret slobodnih građana i Šaip Kamberi i njegova Partija za demokratsko delovanje.

Destruktivno

Politički filozof Dragoljub Kojčić kaže za Kurir da je ovim pružen još jedan dokaz da aktuelni protesti i blokade imaju neprijateljstvo prema Srbiji kao zajednički imenitelj.

- Već duži period sve minorne političke grupacije u Srbiji čekaju povoljan trenutak da ispostave svoje zahteve. Ugljanin i njegovi istomišljenici jedva su dočekali neodgovorne blokadere koji nastoje da destabilizuju Srbiju i upravo ovih dana su procenili da je Srbija slaba i pometena dovoljno da je kucnuo njihov čas. To je samo još jedan bitan dokaz da su ovdašnji protesti i blokade samo sinteza različitih političkih motivacija, ali sa uvek zajedničkim imeniteljem - neprijateljstvo prema Srbiji. Bilo je jasno još pre sedam meseci da je jedan od sadržaja blokada bila totalna destrukcija Srbije, ne samo po unutrašnjem političkom osnovu nego istovremeno i udar na državni integritet i promena granica - upozorava Kojčić.

On postavlja pitanje kako to ne razumeju već, štaviše, prihvataju građani koji podržavaju blokadere:

- Da li je ijedan Hrvat ikad, bez obzira na to da li je komunista, ustaša ili liberalni demokrata, bio za preraspodelu prostora današnje Hrvatske? A kamoli da je srpski narod, posle jasenovačkog i drugih genocida koji su u "lijepoj njihovoj" sprovedeni, mogao da ima različit stav o državnom jedinstvu njihove zemlje. Svaku demokratsku razliku Srbija će prihvatiti, ali aksiomatski interes je očuvanje države, koja je svetinja i oko toga nema pregovora.

Tuđi interesi

Istoričar Srđan Graovac ocenjuje za Kurir da je ovo pokušaj nametanja krivice Srbiji, koji sprovode političke strukture u Srbiji u ime interesa nekih drugih.

Predlog rezolucije je sraman i u skladu je pre svega sa interesima određenih političkih struktura na Zapadu koje žele da stave tačku na događaje iz devedesetih. To je deo narativa iz tog perioda da su Srbi krivi za sva zlodela i da su genocidan narod. Njima je neophodno da srpski parlament usvoji takvu rezoluciju i da prihvati na sebe odgovornost za sve zločine i da na taj način abolira i sam Zapad, koji je takođe učestvovao u događajima devedesetih, i to direktno. Kod nas postoje neke političke opcije koje su više agenture tih interesa nego što su zaista autohtone političke stranke srpskog naroda. I one će te ideje ovde promovisati, pokušavati da ih nametnu i da svoj zadatak sprovode u dela - objašnjava Graovac.

On smatra da je na delu sukob i odmeravanje snaga unutar blokaderskog pokreta.

- Jer leva anarhističko-liberalna struja, koja je predložila ovu rezoluciju, hoće da dominira nad desno i ekstremističkim orijentisanim blokaderima. Ovo je i pokušaj da se direktno iz opozicije pomogne blokaderima koji žele da nametnu takav ideološki narativ, a koji je potpuno suprotan porukama koje su poslali na Vidovdan - podseća Graovac.

Autor: S.M.