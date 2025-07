SRAMOTNA SCENA IZ CENTRA ZAGREBA! Blokaderi iz Srbije su se s ovima grlili i ljubili i poručivali da su im oni braća!

Na društvenim mrežama pojavio se video snimak na kojem se vide Tompsonovi fanovi kako pevaju bdenje "Evo zore, evo dana, evo Jure i Bobana", kojim se slave komandanti ozloglašene ustaške jedinice Crne legije, odgovorne za brojne ratne zločine nad civilima, ženama i decom.



Blokaderi iz Srbije su se s ovima grlili i ljubili i poručivali da su im oni braća, a ne Srbi iz Republike Srpske!

Tekst pesme ide ovako:

"Evo zore, evo dana, Evo Jure i Bobana.

Jure zove, Boban viče: “Evo mene, Poglavniče!”

Na vrh gore Trebevića, u logoru Francetića.

U logoru Jure sjedi, svojoj vojsci on besjedi.

Oj Hrvati, braćo mila, duboka je voda Drina.

Drinu treba pregaziti, a Srbiju zapaliti.

Kad je Drinu pregazio, u nogu je ranjen bio,

On ne viče ajme meni, već on kliče za dom spremni!"