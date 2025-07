Nenad Milanović se bori za svoju kompaniju, naše firme neka propadnu; Prljava kampanja protiv srpske privrede

Jedan od najuspešnijih preduzetnika startap scene Nenad Milanović posle objavljivanja delova njegovog intervjua za NIN, kada je hvalio Srbiju, sada se uspaničio za svoj biznis, posle podrške blokaderima, pišu mediji.

Sad, on se bori za rejting svoje kompanije i na svojim portalima objavio molbu prijateljima da mu ne šalju informacije koji su mediji u Srbiji preneli taj njegov intervju. Šta se iza njegovog straha krije?

Kako zaključuju mediji, sada je spreman je da uništi privredu Srbije, male srpake firme koje su tek stale na noge, svojom prljavom kampanjom poslednjih šest meseci, i pri tome se za svoj biznis brinuo isti dan.

Ok je da srpske firme propadnu, sano mi moju ne dirajte, njegov je moto, navode mediji.

Podsećamo, Nenad Milanović sada podržava blokade u Srbiji, iako je samo 14 dana pre pada nadstrešnice imao sasvim drugačije reči za svoju zemlju, prenose mediji.

Naime, on je u jednom intervjuu u oktobru 2024. godine ovako govorio o prilikama i mogućnostima u Srbiji.

"Ne želim da neko misli da je iz Srbije nemoguće napraviti uspeh. Uvek postoji način i uvek može da se to postigne, samo treba da budeš sposoban da radiš puno sa malo resursa, a mi to ovde baš znamo. Može ovde svašta da se napravi i stvari postaju sve bolje. Nadam se da to nije samo uticaj makroekonomskih faktora, da je ceo svet dobijao pa smo i mi u dobitku zbog toga, nego da sada i kada dolaze malo lošija vremena, posebno poslednjih godinu, dve, da i dalje možemo da držimo istu stopu rasta i da izrastemo i napravimo mnogo više stvari nego što to rade neke druge države danas", kazao je tada Milanović.

Kako pišu mediji, danas Nenad Milanović ima sasvim suprotne stavove i na sva usta vređa svoju zemlju.

Mediji pišu da je on milijarder iz Silicijumske doline koji finansira blokadere i kači najjezivije objave na društvene mreže.

U nastavku možete videti kako to izgleda...

Skupljeno 92 hiljade dolara za Milomira Jaćimovića!



Živeo Milomir pic.twitter.com/VmSjIrT8I0 — Nenad Milanović (@seanmilanovic) 03. јул 2025.

Autor: S.M.