'OVAKO SE VODI HIBRIDNI RAT PROTIV SRBIJE I VUČIĆA' Brnabić: Neki drekavac nešto slaže i to odmah preuzimaju tajkunski mediji

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je na sramnu izjavu lidera DS Srđana Milivojevića.

- Ovako se vodi hibridni rat protiv Srbije i Aleksandra Vučića. Neki drekavac nešto slaže (pri tome osvedočeni lažov i prilično neuračunljiv lik), to odmah preuzimaju tajkunski mediji i tu laž prenose kao proverenu informaciju i to na engleskom, a da bi dežurnim Piculama, Šiderima, Šenasima, Jovevama, Biberima i ostalima bilo lakše i brže da reaguju i napadnu predsednika Srbije @avucic i samu Srbiju. Uigrana kombinacija u cilju diskreditacije, destabilizacije i zaustavljanja Srbije. Ljudski, i dalje ne mogu sasvim da razumem kako ni drekavce, ni njihove medije nije stid i sramota da ovo rade. Picule i ostale razumem. To je njihov posao, njihov interes. Aleksandar Vučić je ugrozio sebe i svoju porodicu kada je najavio rat ovoj mafiji i kada ih je sve pohapsio. Ta opasnost po njega i njegove je i danas više nego prisutna. Ali za drekavce i Šolakovce ništa nije sveto - ni zemlja, ni porodica. - poručila je Brnabić.

Autor: S.M.