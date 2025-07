ZA BLOKADU PUTA - ZATVOR OD MESEC DANA ILI 300 EVRA! Italijanski zakon ne prašta blokaderima: Prekršaj postaje krivično delo

Blokiranje puta u Italiji, čak i mirno, može dovesti do značajnih krivičnih posledica. Blokada puta, koja je ranije bila administrativni prekršaj, postaje krivično delo kažnjivo zatvorom do jednog meseca ili novčanom kaznom do 300 evra.

Država sprovodi zakon, srpska policija postupa u okvirima svojih ovlašćenja i privodi osumnjičene i počinioce prekršajnih i krivičnih dela, koja čine blokaderi tokom nezakonitih blokada širom Srbije, dok blokaderi i mediji koji ih promovišu optužuju državu za prekomernu silu, sve to nazivajući "napadom na našu decu", "hapšenjima bez ikakvog razloga"...

A gledajući mnogo zapadne zemlje (na čije se zakone i demokratiju i sami pozivaju) upravo za stvari koje oni čine ovih dana i meseci zaprećene su drakonske kazne. Tako se blokada puta u Italiji, čak i ako se vrši mirno i samostalno tretira kao krivično delo.

Kazna može biti do mesec dana zatvora ili novčana kazna do 300 evra. Kazna se povećava ako delo počini više ljudi okupljenih zajedno.

Uredba o bezbednosti, koja je stupila na snagu 10. juna 2025. godine, uvodi nove mere u vezi sa nezakonitim zauzimanjem zgrada i blokada puta. Nezakonito zauzimanje zgrada, koje je ranije moglo biti administrativni prekršaj, postaje krivično delo, kažnjivo zatvorom od 2 do 7 godina. Blokada puta, koja je ranije bila administrativni prekršaj, postaje krivično delo kažnjivo zatvorom do jednog meseca ili novčanom kaznom do 300 evra. Cilj zakona je suzbijanje svakog oblika ometanja slobodnog kretanja na javnim putevima.

Ukratko, blokiranje puta u Italiji, čak i mirno, može dovesti do značajnih krivičnih posledica.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas novousvojeni italijanski zakon o kaznama za demonstrante koji blokiraju puteve. Predsednik je istakao da taj zakon italijanska opozicija naziva drakonskim.

"Ali se niko od evropskih institucija nije oglasio tim povodom, tako da prisustvujemo teatru licemera i teatru apsurda", rekao je predsednik.

On je dodao da nigde u svetu policija ne trpi ono što trpi policija u Srbiji i dodao da smo prethodnih dana videli napade na policiju od strane onih koji blokiraju gradove u Srbiji. Dodao je da je policija izmorena, ali će nastaviti da obavlja svoje zadatke i istakao da ne razume kako neko može da se hvali time da je "razvukao policiju", koja samo obavlja svoje zadatke.

Autor: Pink.rs