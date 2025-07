Brisel: NAPADNUT NEMAČKI MLADIĆ zbog Trump kačketa - JEDAN OD NAPADAČA IMAO AKREDITACIJU EU PARLAMENTA

U srcu Evropske unije, u Briselu, dogodio se brutalan politički napad koji ne ostavlja nikoga ravnodušnim. U ranim jutarnjim satima 4. jula, 24-godišnji mladić iz Nemačke brutalno je pretučen u baru „The Network“, poznatom okupljalištu preko puta Evropskog parlamenta. Njegov „zločin“? Nosio je beli kačket sa zlatnim sloganom Make America Great Again i imenom Trump izvezenim pozadi.

Prema njegovim rečima, prvo mu je prišla žena, strgnula mu kačket s glave i nazvala ga „rasistom“. Ubrzo su mu prišla trojica muškaraca – severnoafričkog porekla, starosti između 20 i 25 godina, koji su govorili francuskim akcentom. Opsovali su ga, nazvali „nacistom“ i zadali mu više udaraca u glavu. Mladić je zadobio potres mozga, posekotine na potiljku i morao je hitno biti ušiven.

Najšokantnije u svemu: jedan od napadača navodno je nosio zvaničnu akreditaciju Evropskog parlamenta. Ako se to potvrdi, EU institucije suočiće se s ozbiljnim skandalom. Belgijska policija je već potvrdila da je mladić ispitan kao žrtva, a istraga je u toku.

Napad se dogodio na jednom od najsimboličnijih mesta unutar evropske birokratske „mehurovine“ – u baru koji svakodnevno posećuju poslanici, savetnici i administratori iz cele Unije. Da se baš tu dogodi napad iz ideoloških pobuda govori mnogo o klimi koja vlada unutar evropskih institucija.

Žrtva, poreklom iz Severne Rajne-Vestfalije, odlučila je da ostane anonimna iz bezbednosnih razloga. U svojoj zvaničnoj izjavi navodi da je napad bio politički motivisan. Mladić nije nepoznat u republikanskim krugovima: učestvovao je na više događaja visoke političke važnosti u SAD – uključujući prijeme u Mar-a-Lagu i Bedminsteru – i imao je VIP pristup kako izbornoj noći tako i inauguraciji Donalda Trumpa 2024. godine u Vašingtonu.

U direktnom je kontaktu s ljudima iz najužeg kruga bivšeg predsednika. Kako sam kaže:„Samo smo pili piće, kad su me iznenada okružili ljudi i počeli da viču na mene i vređaju me zbog kačketa. Sve se desilo u sekundi. Nisam znao šta se dešava.“

Njegova povezanost s MAGA pokretom i Young Republicans izazvala je kontroverzu i unutar njegove lokalne CDU organizacije u Nemačkoj. To je dovelo do „privremenog povlačenja“ s partijskih funkcija, ali on i dalje stoji uz patriotsko krilo partije. Veze sa Trumpovim okruženjem naziva „vratima transatlantskog dijaloga među patriotama“.

Na društvenim mrežama često se pojavljuje sa Trump kačketima – u Berlinu, Kelnu, ili Briselu. Za njega je to stvar principa:„Man muss miteinander reden können – moramo moći da razgovaramo, bez obzira na politička uverenja.“Kaže da se ne plaši rasprave, ali da nije mogao ni da zamisli da će njegov kačket ugroziti njegov fizički integritet.

Dok evropske institucije svakodnevno promovišu parole o „toleranciji“ i „različitosti“, stvarnost na terenu govori drugo: pluralizam staje tamo gde počinje konzervativna misao. U današnjoj Evropi, nošenje patriotskog simbola – poput Trump kačketa – postaje dovoljan razlog da neko bude napadnut. I to možda čak od strane službeno akreditovanih osoba unutar samih institucija Unije.

Nameće se pitanje: šta bi se dogodilo da je situacija bila obrnuta? Da je troje konzervativaca napalo mladog levičara s Che Guevara majicom? Medijski i politički bes bio bi trenutan. Ursula von der Leyen, evropski komesari, nemački mediji – svi bi zdušno osudili napad. Ali kada je žrtva Trumpov pristalica – zavlada tišina. Ili relativizacija.

Rastući talas cenzure i nasilja nad patriotskim glasovima u Evropi ne prolazi neprimećeno kod američkih konzervativnih lidera. Senator JD Vance je na nedavnom govoru u Minhenu upozorio na „birokratski autoritarizam EU“ koji guši protivnike progresivnog konsenzusa. Napad u Briselu, kaže, savršeno se uklapa u taj obrazac.

Vest o incidentu već kruži među diplomatama i zvaničnicima u Briselu. Ljudi bliski Donaldu Trumpu primili su informaciju s ogorčenjem. Mladić tvrdi:„Pisali su mi odmah: ‘Javi ako možemo da pomognemo.’“

Kombinacija političkog nasilja, institucionalne pasivnosti i moguće birokratske saučesnosti preti da ovaj slučaj preraste u diplomatski incident evropskih razmera.

Autor: S.M.