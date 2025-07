'Zamislite nemačkog kancelara koji odbacuje negodovanje zbog uzvika 'Hajl Hitler' na koncertu u Berlinu' Starović odgovorio Plenkoviću

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović komentarisao je reakciju premijera Hrvatske Andreja Plenkovića na negativan odjek koji je koncert Marka Perkovića Tompsona stvorio.

- Hrvatski premijer Plenković šokiran uzbunom zbog Tompsonovog skandiranja "Za dom spremni" na koncertu u Zagrebu sa 500 hiljada obožavalaca. Zamislite nemačkog kancelara koji odbacuje negodovanje zbog uzvika "Hajl Hitler" na koncertu u Berlinu sa 10 miliona posetilaca. Ista atmosfera, drugačiji univerzum? - upitao je Starović.

Croatian PM Plenković shocked by uproar over Thompson's "Za dom spremni" chant at a Zagreb concert with 500K fans. Imagine a German Chancellor dismissing outrage over a "Heil Hitler" shout at a Berlin gig with 10M attendees. Same vibe, different universe?