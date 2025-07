'SINOĆ U UŽICU JEDAN POLICAJAC POVREĐEN' Ministar Dačić: Pozivam građane da se ne sukobljavaju sa policijom

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, istakao je danas za Novo jutro TV PINK, da policajci ne zaslužuju da ih građani napadaju, zato što su ginuli za odbranu Srbije.

Dačić je pozvao danas građane da se ne sukobljavaju sa policijom i da sarađuju sa njom kako bi se situacija vratila u normalu.

"Moraju da postoje neka pravila ponašanja i ja pozivam sve da poštuju policiju, da sarađuju sa policijom, da se uspostave jasna pravila kako nešto može da funkcioniše i da jednostavno se situacija vrati u normalu. Pozivamo sve ljude da shvate da nema nikakve potrebe da se sukobljavaju sa policijom", istakao je Dačić.

On je naglasio da policija ne treba da rešava politička pitanja, već da jedino ima interes da sve bude mirno.

"Jedini interes policije je da sve bude mirno, da bude obezbeđena bezbednost svih građana, bezbednost u saobraćaju, da bude obezbeđena sloboda kretanja koliko god je to moguće. Mi smo imali princip da treba voditi računa o vitalnim saobraćajnicama u Beogradu i da jednostavno treba voditi računa da svi mostovi, auto-putevi, aerodrom i železnička stanica budu prohodni", naveo je Dačić.

On je rekao da je sinoć u Užicu jedan policajac povređen i da je policija identifikovala osobe koje su ga napale.

"Noćas je napadnut jedan žandarm i on je povređen, ne znam kakav je stepen povreda. Dva lica su utvrđena da su ga napala, ona su identifikovana. To je nešto što policija ne može da dozvoli. Neko može da ne dođe na blokadu u sedam sati ujutru zato što mu je rano, ali policajac mora svaki dan da dođe na posao. Porodica ne zna da li će on doći razbijene glave ili će se nešto desiti", naveo je Dačić i podsetio da je juče na dužnosti poginuo jedan saobraćajni policajac.

Ministar unutrašnjih poslova je istakao da policajci ne zaslužuju da ih građani napadaju, zato što su ginuli za odbranu Srbije i dodao da policija ne prekoračuje ovlašćenja.

"Policija je jedna od retkih institucija, odnosno deo nekog sistema u kome je sve što urade podložno kontroli. Policajac, kada ga neko napadne i on želi da mu odgovori da bi spasio svoj život, treba da razmišlja da li će sutra biti optužen za prekoračenje ovlašćenja. Imali smo milion slučajeva gde postoji velika dilema kod ljudi kod primene tih policijskih ovlašćenja i kako da se postave u određenom trenutku", objasnio je Dačić.

Prema njegovim rečima, policajac mora da piše izveštaj svaki put kada upotrebi sredstvo prinude da bi komisija sagledala da li je to bilo opravdano.

"Ako se neko oglušio o policijsko upozorenje, ako je neko napao policiju ili uradio nešto što je protiv zakona, tu nema govora o tome da li je policija prekoračila svoje ovlašćenje. Policajci su ti koji su trpeli, šta su oni sve istrpeli, svaka im čast. To ne bi istrpeo nijedan običan čovek", naveo je ministar.

Autor: A.A.