Ovo će se završiti, ali mi moramo da krenemo u reformu visokog obrazovanja. Da znamo ko od profesora hoće da radi, ko ne. Ako želimo da sačuvamo ljude koji treba da uđu na fakultete, daj da ih pustimo da uče, napomenula je Mihajlović.

Prof. dr Zorana Mihajlović ističe da su nažalost, studenti od samog početka kada su u pitanju blokade, bili samo "oruđe". Međutim, kako dodaje, oni su punoletni građani, i dobro su znali šta rade.

- Treba da snose i odgovornost. Oni su oruđe dekana, profesora i mi imamo ozbiljan problem, upravo sa strane dekana i profesora, koji su kfor koji je organizovao blokade. Mnogo ranije, i na tome se radilo... Kvalitet obrazovanja pada, to kaže Šangajska lista. Od kada je Đokić tu. Oni kažu da od dolaska Ivanke, pa na dalje, pada u kvalitetu obrazovanja. Njih nikada nije zanimalo... Profesori su ti, ne svi, koji su se bavili politikom. Imamo Verbića, koji je bio ministar. On kaže da su pokazali zrelost đaci. Kakvu zrelost? Izgubili su godine... - dodaje Mihajlović.

Po mnogim priručnicima, zemljama gde su se slične stvari dešavale, vi ste svuda imali te poruke "smrt policiji".

- Dakle to sada naši stavljaju. A to se dešavalo po Francuskoj, Italiji... To jesu terorističke ćelije. Znate kako, ovo će se završiti , ali mi moramo da krenemo u reformu visokog obrazovanja. Da znamo ko od profesora hoće da radi, ko ne. Ako želimo da sačuvamo ljude koji treba da uđu na fakultete, daj da ih pustimo da uče - rekla je Mihajlovićeva.

Prof. dr Vladimir Vuletić kaže da se nada da će Univerzitet početi da radi u svom punom obliku.

- Imamo neverovatnu situaciju, nastavno naučna veća, koja su stručna tela, koja se bave planovima i programima nastave, promocijom... I onda se bave da li će da se radi. To je krajnje nenadležno. Juče su, koliko sam čuo rešili da se vrati nastava na FDU. Za funkcionisanje fakulteta, nadležan je dekan, on je jedini odgovoran. Imate jednu stvar koja je zaklanjanje iza studenata, i to smo imali u početku, dok se stvar nije proširila. Mlade ljude je lako uvući u neku atraktivnu priču. za većinu njih to nema politički kontekst. To donosi mnogim ljudima socijalne, psihološke nagrade... - dodao je Vuletić.

Ako je neko spreman da plati da se školuje za glumu, ne trab ograničavati merama. Država mora racionalno da prisutupa. Ova kriza bi mogla da bude gotova, ako bude pameti, da se u visokom školstvu stvari promene na bolje, dodao je Vuletić.

- Fakulteti su do sada svaki za sebe odlučivali... Onda bi poslali predlog ministarstvu i tu sada imamo neku vrstu korupcije, odnosno dogovora dekana i ministarstava. gde se ili prihvata ili odbija predlog - naveo je Vuletić.

- Društvo nije vodilo računa o Univerzitetu, smatralo se da su ljudi odgovorni. Kada je sveojevremeno bila jedna odluka da se isnituti bave stvarima koje su od interesa, profesori su rekli da se radi kako se radilo... I to je svima odgovaralo. Neko je za to davao dodatke. Nije bilo nikakve koristi od toga - rekao je Vuletić.

Autor: D.B.