AFERA 'DRŽAVNI UDAR': Tužilac, rektor i odgovorni za pad nadstrešnice zajedno ruše državu (FOTO)

Tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadic pijančio je u društvu blokadera rektora Vladana Đokića i bivšeg košarkaša Dejana Bodiroge, ali i odgovornih za pad nadstrešnice, čelnika železničke infrastrukture.

Na fotografiji u istom društvu možemo videti i Milutina Miloševića (skroz levo), dugogodišnjeg direktora Beočvora, kao i njegovog prijatelja od studentskih dana Nebojšu Bojovića, trenutnog prorektora Beogradskog univerziteta za međunarodnu saradnju, a nekadašnjeg dekana Saobraćajnog fakulteta, koji je do nedavno bio predsednik Skupštine Infrastrukture Železnice, i podneo je ostavku nakon pada nadstrešnice! Bojović, koji je bio zadužen za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom, nakon pada nadstrešnice nije objasnio građanima šta se desilo, iako je i on bio "glava" tog sistema i njegov predstavnik. Tu su i direktor firme "Eviden" Dragan Stokić (drugi zdesna), dobavljač za Železnicu, i njegov zaposleni, Jovan Tomović (drugi s leva), koji rade sve IT projekte u državi koju hoće da ruše, a od koje uz zgrnuli preko 20 miliona evra prihoda u protekle četiri godine.

Bodiroga, podsetimo, na skupovima priča kako je "sistem pao", a sedi sa Nenadićem, glavom sistema i Bojovićem, dojučerašnjim predsednikom Skupštine Železnice Srbije koji je podneo ostavku nakon pada nadstrešnice.

Fotografija je dokaz potpuno udruženog delovanja blokadera kao izvođača radova na rušenju države (Đokić, Bodiroga, Bojović koji je dekan Saobraćajnog fakulteta, ali je donedavno bio i predsednik Skupštine Železnice Srbije, koja je i bila povod za početak rušenja države), tu je Nenadić, tužilac, kao glavni za procesuiranje, dakle pravosudni deo hobotnice. Tu je i Milošević, doskorašnji direktor Infrastrukture Železnice. Ovo najbolje pokazuje uvezanost rušitelja države, pravosuđa i ljudi direktno iz Železnice. Na fotografiji se nalaze i šefovi strane firme Eviden, koja proteklih godina dobija milione evra upravo iz Železnica.

Autor: Pink.rs