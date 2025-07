PRONAĐENE RUKAVICE I DŽAKOVI SA KOJIH JE UZET DNK MATERIJAL! Evo šta je policija otkrila nakon napada na kuću Dragana J. Vučićevića! (FOTO)

Glavni urednik "Informera" Dragan J. Vučićević uključio se uživo u program i saopštio da je policija tokom uviđaja pronašla rukavice i neke džakove sa kojih je uzet DNK materijal.

- Sigurno je da će ti koji su prošle noći napali kuću moje porodice biti pronađeni, a onda bih voleo da čujem i saznam razlog toga što su uradili. Takođe me zanima, šta bi oni preduzeli da je neko tako oskrnavio njihovu kuću da li bi to ćutke podržali ili bi rekli da je to normalno, što je još gore.

Glavni urednik "Informera" je rekao da je policija pregledala snimke sa nadzornih kamera i da je utvrdila šta se sve desilo u noći između ponedeljka i utorka, oko 1.20 časova.

- Došli su iz pravca centra, po svemu sudeći više njih, doneli su balone pune farbe. Još nije utvrđeno jer se na snimku s kamera ne vide, ali se čuje jedan jak prasak. Ostaje da se utvrdi šta je to bilo, ali po jednom mestu koje je obijeno, čini se da su koristili metalnu kuglu. Hteli su da razbiju svetlarnik, ali su promašili i pogodili fasadu - naveo je Vučićević i dodao:

- Sumnjali su da možda nije vatreno oružje, pa sam se uplašio da možda stvarno neko nije došao s pištoljem. Ali ispostavlja se da to nije bio slučaj, sudeći prema prvim rezultatima istrage.

Vučićević je rekao da su napadači verovatno pratili njegovo kretanje.

Autor: D.B.