'Ja sam odgovoran za bezbednost' Reči blokadera Bojovića iz 2023. godine potvrđuju njegovu ulogu u padu nadstrešnice (VIDEO)

Blokader Nebojša Bojović je za vreme svog mandata šefa Infrastrukture železnice Srbije, 2023. godine, pravio veliki skup tokom kog je poslao jednu interesantnu poruku.

On je tada naveo da se decenijama ništa nije ulagalo i da će on sa svojim timom to promeniti. Naglasio je da on od tog trenutka preuzima odgovornost za bezbednost.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Podsetimo, Bojović je sastančio sa specijalnim tužiocem Mladenom Nenadićem, rektorom Beogradskog univerziteta Vladanom Đokićem, bivšim košarkašem, a sadašnjim blokaderom, Dejanom Bodirogom i još nekim sumnjivim personama, a sve u cilju planiranja državnog udara.

Ukratko, svi prisutni su bili ili potencijalni svedoci ili okrivljeni u slučaju "Nadstrešnica", pa se može zaključiti da su se sastali kako bi uskladili iskaze i dogovorili koga će okriviti na kraju.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: Pink.rs