'TO JE RATNI ZLOČIN' Zurof: U Srebrenici nije počinjen genocid, SAD i EU su to izmislile

Izraelski istoričar Efraim Zurof izjavio je danas za Tanjug da u Srebrenici 1995. godine nije počinjen genocid, već ratni zločin, kao i da su Sjedinjene Američke Države i EU izmislile priču o genocidu iz političkih razloga da bi, kako je naveo, smirile muslimane.

"Pre svega, morate shvatiti da svaka zemlja koja se suoči sa tragedijom želi da tvrdi da njihova tragedija odgovara reči genocid, jer je to zlatni standard tragedije. Ali u slučaju Srebrenice, to je šala, i to loša šala", rekao je Zurof koji je i direktor Centra "Simon Vizental" u Jerusalimu.

On je naveo da je u Srebrenici bilo 33.000 ljudi, a da je 28.000 njih otišlo kući.

"Nisu povređeni. Srpska vojska je pustila svu decu, sve žene, sve starce koji nisu bili vojnici da odu kući u miru, a da im nije naneta nikakva šteta...To nije genocid. To je smešno. Dakle, ovo je samo da bi se smirili muslimani", ukazao je Zurof.

Zurof je istakao da ono što se dogodilo u Srebrenici definiše kao ratni zločin jer je ubijeno nekoliko hiljada boraca.

"To je tragedija, i to je ratni zločin. Ali to svakako nije genocid. Takve tvrdnje su smešne. Ali sve je to politika, morate shvatiti, i nema nikakve veze sa istinom", naveo je Zurof odgovarajući na pitanje koji je motiv tvrdnji da je u Srebrenici počinjen genocid i usvajanja rezolucije o Srebrenici pre nešto više od godinu dana u Generalnoj Skupštini Ujedinjenih nacija.

Istakao je da je to jedan od problema u vezi sa Holokaustom, odnosno u vezi sa istinitošću narativa o tome šta se dogodilo u Holokaustu.

"Dakle, ako zemlja kao što je Litvanija, gde je 96,4 odsto Jevreja ubijeno, a 90 odsto njih su ubili Litvanci, koji ne mogu da prihvate nikakav stepen odgovornosti za ubistvo Jevreja, o čemu onda pričamo? I to je istina u Letoniji, istina je u Estoniji, istina je u Hrvatskoj, naravno", podsetio je Zurof.

Na pitanje kako vidi odnos Hrvatske prema zločinima u Jasenovcu gde su ubijene stotine hiljada Srba, Jevreja i Roma, kao i da li je Zagreb spreman da se suoči sa zločinima NDH,Zurof je podsetio da je komandant koncentracionog logora Jasenovac i ustaški ratni zločinac Dinko Šakić izručen Zagrebu, a ne Beogradu.

"Jer su znali, moja pretpostavka je da su znali, da ako bi Šakić bio izveden na suđenje u Beogradu, bio bi obešen pet minuta nakon presude krivice na najvišem drvetu u Beogradu", naveo je Zurof.

On je podsetio da je Hrvatska sudila bivšem ministru pravde NDH Andriji Artukoviću, navodeći da je jedini razlog zbog kojeg on nije pogubljen taj što je bio previše bolestan da bi bio pogubljen.

Na pitanje da prokomentariše to što se na koncertu Marka Perkovića Tomspona u Zagrebu pre nekoliko dana, koji je poznat po izvođenju ustaških pesama, okupilo oko pola miliona ljudi i šta to govori o današnjoj Hrvatskoj, kao i da nije bilo reakcije EU povodom toga, Zurof je rekao da je strašna tragedija to što većina od pola miliona ljudi, od kojih su mnogi mladi ljudi, ne zna istoriju.

On je naveo da je za to nepoznavanje istorije zaslužan Josip Broz Tito koji je, kako je naveo, "odbio da razotkrije sve zločine na svim stranama posle rata, posle Drugog svetskog rata, jer se plašio da će biti toliko etničke mržnje među različitim nacionalnostima da neće moći da vodi zemlju", odnosno da se Tito plašio da bi to moglo da se završi građanskim ratom.

"Zbog toga su sakriveni svi zločini ustaša. I ljudi ne razumeju kada Tompson kaže "Za dom spremni", da je to ekvivalent Zig Hajla nacista. A to znači da misli na ljude koji su teroristi, koji su masovne ubice. Ljudi su ubili više od 100.000 ljudi u Jasenovcu i još više u drugim koncentracionim logorima i to su učinili na najstrašniji, najokrutniji način koji se može zamisliti, poput strašnih sadista. I vrlo malo je učinjeno da se ovi ljudi privedu pravdi", zaključio je Zurof.

Autor: Pink.rs