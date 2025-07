Vučić o fašističkim metodama blokadera: Naučite šta je politika! Morate da osvojite SRCA LJUDI

Gostujući na televiziji Pink, predsednik Aleksandar Vučić oštro je reagovao na kampanju koja se vodi protiv urednika "Informera" Dragana J. Vučićevića. U emotivnom obraćanju,

Predsednik je osudio napade na njegovu kuću i poručio da politička borba ne sme prerasti u nasilje i fašističke metode.

- Kada obeležavate nečije kuće, kada napadate nečije stranačke prostorije – to je čisti hitlerizam i ponavljanje takvog ponašanja iz perioda 1932. do 1938. godine. Kada napadate druge političke stranke, kada napadate kuće svojih političkih protivnika – je l’ stvarno mislite da mi ne možemo da organizujemo napad na njihove kuće? Pa možemo u roku od sat vremena i uništićemo sve stranačke prostorije širom Srbije. Sve. Sve. Od prve do poslednje. U roku od sat vremena. Ne treba nam više od toga. A ja bih lično kaznio i tražio hapšenje za svakog ko bi im jedan prozor uništio. Zato što želim da živimo u uređenoj zemlji. U normalnoj zemlji u kojoj će da se poštuju prava političkog protivnika.

- A oni se nadaju da će nešto da se dogodi kada obore neki prozor. Nije politička stranka prozor. Politička stranka je srce i duša ljudi. Politika nije matematika. Nisu prostorije. Nije prozor. Ne moramo da imamo nikakve prostorije, pobeđivaćemo ih opet.

- Morate da osvojite srca i dušu ljudi! Moraju ljudi da vam veruju. A to se ne radi time što razbijate prozore nekome. Pa ste mu nešto naudili ili naštetili. Naučite šta je politika. Borite se da osvojite srca ljudi. A ne da budete besni i da mrzite. Tako nikoga nećete da osvojite. Znate li kakav im je pad popularnosti? Evo ovako idu, strmoglavo.

Autor: D.B.