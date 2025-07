Darko Glišić, ministar za javna i ulaganja, govoreći o fotografiji koja govori o zaveri protiv Srbije kaže da je očigledno da ovaj susret nije slučajan.

Glišić je rekao da je posebno zanimljivo otkud tu tužilac za organizovani kriminal Nenadić.

- Mladen Nenadić je dužan odgovore na mnoga pitanja, to što je tužilac ne znači da je izdvojen od primene zakona nad njim. On nema nikakav imunitet nad zakonom. Na ovoj slici deluje da je on duboko zagazio u jedno krivično delo, a to je prikrivanje dokaza o onome što se desilo u Novom Sadu, kada je pala nadstrešnica - rekao je Glišić u Novom jutru Jovane Jeremić i dodao:

Ovde je najsrećniji čovek koji bi trebalo da bude najzabrinutiji, a to je Milutin Milošević, doskorašnji direktor Infrastrukture železnice. On bi trebao da ima najviše razloga za brigu, da bude jedan od osumnjičenih. On se tu cereka, pije vino, zajedno sa tužiocem koji bi trebalo da ga istražuje.

Glišić je rekao da se i Bojović smeje, što ne bi trebalo baš toliko.

- Rektor Đokić je manje nasmejan jer je valjda svestan da će ostati upamćen kao čovek koji je uništio beogradski univerzitet, potpuno ga uništio. Beogradski univerzitet danas ima status kao da je gubav - naveo je Glišić.

Kako je Glišić rekao, suština je da Mladen Nenadić, čovek koji bi trebalo da saslušava ove ljude, sedi i smeje se sa njima.

- Ovo je nešto što treba da ima odgovor. Ovo ne sme da ostane bez odgovora. Ovo mora da ima svoj pravni ishod, epilog kroz nadležne institucije. Ja očekujem da se to detaljno istraži, jer je ovo sramota i za državu - istakao je Glišić.

Prema njegovim rečima, oni su sastančili da bi Đokića doveli na mesto premijera ili predsednika države.

Autor: Pink.rs