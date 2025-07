Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ga brine to što mnogi u regionu svaku priliku koriste za dodatni političko-informativni napad na Srbiju.

Na početku Vučić je komentarisao godišnjicu zločina u Srebrenici.

- Želim da istaknem i izrazim saučešće porodicama stradalih Bošnjaka u užasnom zločinu u Srebrenici. Ne postoji opravdanje za tako nešto i nadam se da se više neće ponoviti. Govoroću o nečemu drugom.

- Svi drugi mnogo više poštuju žrtve od nas Srba. Sa Dodikom i ljudima iz RS doneo sam odluku da zajednički obeležavamo sve događaje iz naše istorije da bi promenili odnos prema kulturi sećanja, da upoznamo naš narod, da znaju šta se događalo. Danas više od 60 odsto srednjoškolaca ne zna šta je Jasenovac i šta se tamo događalo - naveo je Vučić za Informer.

- Ono što me brine je da mnogi u regionu svaku priliku koriste za dodatni političko-informativni napad na Srbiju ne bi li izdejstvovali da Srbija bude poslušna i slaba i na ovaj ili onaj način pod tuđom kontrolom. Teško je izboriti se kada imate iz Prištine, Podgorice, Zagreba, Ljubljane isti glas i gotovo uvek je protiv nas. To je uvek inicirano voljom velikih sila, to nije od juče.

- Šta god mi radili iz regiona, imate najmanje njih pet protiv nas. Ne mogu to da kažem za Skoplje, osim kada vam se javi neki podpredsednik vlade koji je pod direktnom kontrolom. Zvanično Podgorice, ne računajući Milana Kneževića i ponekad Andriju Mandića, sve ostalo potpuno jednako kao i Zvanično Sarajevo, nikakve razlike nema. I nemam nikakav problem sa tim, to je njihova politika. Samo mi moramo da znamo da stvari tako stoje. Naravno, to je uvek inicirano voljom velikih sila. Ako pročitate nekoliko knjiga dobrih i samo pogledajte Turke koji će da čute o genocidu nad Jermenima, gde je milion i po Jermena teško stradalo, i niko to ne sme da pomene, ali će zato svaki put nama Srbima da spočitavaju, kako oni kažu, genocid u Srebrenici. I to bez imalo milosti i bez imalo promišljanja da li time kvare ili ne kvare odnose sa bilo kim. A kada se glasa o rezoluciji o genocidu nad Jermenima, onda će da pozovu pola sveta da okrenu naopačke i da objasne da ćete time da ukinete pravo na bilo kakav odnos sa velikom činjenicom.

Vučić je govorio i o Tompsonovom koncertu u zagrebu.

- Došli su zbog promocije ustaštva, zajednički imenitelj im je anti-srpska politika. Pre nekoliko meseci formirana je vojna alijansa između Albanije, Zagreba i Prištine. Kosovo ne priznaju 4 NATO zemlje. Ovo je prvi put da NATO zemlje idu u savez sa nekim ko čak nije ni priznat. I ceo NATO ćuti. Rekli su mi da nisu bili posebno informisani i da nisu dublje ulazili u temu. Kada pogledate nivo šovinizma u Prištini, on je dostigao vrhunac.

Kaže da je na koncertu bilo od 280 do 290 hiljada i ističe da je to neverovatno veliki broj ljudi.

- Videli ste kulminaciju hrvatskog šovinizma na koji svi ćute. Kada pogledate nivo šovinizma u Prištini , on je dostigao vrhunac, teško da može da bude na većem nivou. Vrlo su snažne antisrpske emocije u delu regiona, nema ih u Rumuniji, Mađarskoj, Grčkoj, Kipru.

- Jedan od razloga izazivanja obojene revolucije je i moja borba u Ujedinjenim nacijama. Ukazao sam na to da ne možete manipulacijama da pobeđujete čak ni manje zemlje u svetu. Osveta takvom čoveku mora da bude servirana. To je jedan od ključnih razloga za sprovođenje obojene revolucije. Srbija ne sme da bude jača nego unižena i mora da se vrati na ono mesto koje je imala do 2012. godine. Ali nema ništa od obojene revolucije. Srpski narod je pritisnut ali to ne znači da ne oseća sve te pritiske. Samo Srbi nisu imali pravo na samoopredeljenje na prostoru bivše Jugoslavije. Čak i kada su nam otimali Kosovo i tukli ovu zemlju bombama i granatama ni tada im nije palo na pamet da kažu "izvinite". Moramo da poštujemo sebe, govorimo o svojim žrtvama, da sa pijetetom govorimo o njima i da čuvamo nacionalne interese. Moramo da uradimo sve da izbegnemo ratove i sukove. To nam je potrebnije nego bilo kome drugome. Mi ćemo svojom ekonomijom da preteknemo sve druge. Moraćemo da osnažimo vojsku da sebe zaštitimo, nećemo nikoga napadati.

Kaže da je ponosan na činjenicu da u Srbiji mržnja prema bilo kom narodu dominantno ne isplivava, za razliku od ostalih.

- U regionu mnogi čekaju drugo poluvreme da nam zadaju udarac čekićem u glavu. Ponosan sam što u Srbiji ne postoji antiislamski, antijevrejski stav. Naše srce, naša duša je mnogo veća, ne mrzimo nikoga. Ja neću da Bošnjake i Muslimane nazivamo pogrdnim imenima. Poštujemo sve druge i ne mrzimo nikoga. Neću da Bošnjake i muslimane nazivamo pogrdnim imenima. Želim da živim u normalnoj zemlji u kojoj ćemo da vodimo računa o svojim interesima. Ko dođe posle mene ili će da prihvatiti ili hvaliti to će biti signal da je odustao od srpskog interesa ili će morati da prolazi kroz pokušaj obojene revolucije kao mi. To je borba za normalnost.

- Ja sam sve ono što ne bi voleli da bude predsednik Srbije. Nisam dobar izbor za njih. Dobro pogledajte kada Pašiću nude i kada traže izlaz na more, šta Englezi rade? Evo ti Đakovica samo nema izlaz na more. Bilo to da je tražio kod Skadra, Drača ili bilo kom mestu. Ništa se promenilo nije. Uvek traže da se mi povinujemo njihovoj volji, da ne rastemo ekonomski, da se prilagođavamo jer ako ne uvek ćemo biti remetilački faktor.

Izvinjenje za napad u Potočarima

Vučič je na pitanje novinara komentarisao i napad na njega u Potočarima.

- Bio je momak iz Klintonovog obezbeđenja koji je bio fer, gledao to posle, rekao mi je svaka čast na ponašanju, prosto to nije izgledalo tako jednostavno. Ja sam se bio pomirio već, samo sam rekao da neću da spusti glavu pred onima koji su došli da linčuju. Pripadnici mog obezbeđenja su se ponašali hrabro, obarali druge, štitili me. Ovima sa N1 je bilo žao što sam preživao, pa su našli dvojicu bednika da pričaju neke druge stvari.

- Dobio sam mnogo izveštaja i jedan od ljudi koji me je gađao, izvinio se. Rekao je "mene će verovatno da gone, uzavrla mi je krv", tako se tamo govori, i ja sam rekao da je sve ok. U svakom narodu imate budala procentualno jednako.

Screenshot 2025-07-11 211003.pngFoto: Printskrin Informer TV- Naravno da morate da iskazujete svoje političke stavove, kao i ovi blokaderi. Ne može da prođe godina a da ne iskažete politički stav. Nemoguće je. Ako pogledate ponašanje ljudi do 2012. uvek je bilo kratkoročno. Gubili smo samo radna mesta, prodavane su fabrike, to su stvari koje su nas nacionalno ugrožavale. Tako su lako mogli da nam uzimaju Kosovo i da proglašava nezavisnost jer je sve bilo slabo.Nikad nekog plana, nešto da izračunaju 5 godina unapred. Sedeo sam u sobi u Njujorku i to su bile besane noći. Jedan afrički lider mi kaže ne smem, ali zbog tebe ću biti uzdržan. Na kraju smo imali više članica Islamske konferencije, koje su bile uzdržane i protiv, nego za. Znate li šta to znači, t oje bio takav ludački rad. Lagundžija je rekao, ja se sa takvom mašinom nisam sreo. Radio sam dan noć, dan noć. Navij sat da se čuje šsa tim ,pa sa tim, nema spavanja.To nije bilo pitanje odnosa prema zločinu, ja ne mogu da se ponosim onima koji su streljali mlade muslimane. Takve ljude mogu samo da prezrem, ovo nije imalo veze sa tim, nego rušenjem Srbije.

- Ja veoma verno služim svom narodu, ne mogu da vam govorim pta sam izdržao zbog Kosova. Da vam ispričam, delovalo bi toliko neverovatno, bolje da ne govorim. To nije normalno da sve izdržite, ali smo izdržali. Zakleo sam se na vernost svom narodu i služim mu verno i odano i požrtvovano. Čak i ovi na plenumima govore da sam potpuno lud. E jeste takav sam!

To je bio prvi veliki poraz onih koji su krojili našu sudbinu poslednjih 30 godina

Govoreći o glasanju za rezoluciju o Srebrenici u UN kaže da je video ponos kod naših ljudi.

- U Ujedinjenim nacijama sam se pomirio sa sudbinom, znao sam da mi nikada neće oprostiti. Video sam gospodina Ristića iz Amerika. To je jedan dobar Srbin, hrabar momak i čovek. Bilo je mnogo njih Bošnjaka i sedmoro, osmoro Srba i kada sam video ponos kod naših ljudi, bez obzira na Rezoluciju, ja sam osećao takvo uzbuđenje i znao sam da smo uradili pravu stvar. Prvi veliki poraz na otvorenoj međunarodnoj sceni gde jedna mala zemlja pokazuje kako može da se bori. Ta moja zastava je izložena u Predsedništvu, to je zastava pobede i sudbine srpskog naroda. Uokvirena je na prvom spratu i nadam se da će tu uvek ostati. Osetio sam ponos i snagu da jedna mala zemlja može da se bori i protiv najvećih sila sveta. Naš put je put razvoja, razgovora i do toga će kad tad morati da dođe. Verujem da sve više Srba veruje da radom može menjati i oblikovati budućnost i napravi život boljim. Ja ne verujem u pristup "lako ćemo". Cipras je moj drug, ali nisam voleo njegovu politiku. Tužimo Nemce, ne radimo ništa, i živimo lepo. Ne ide to lako. Narod to voli da čuje, ali sad je shvatio da ne ide to tako. Mislim da sve počiva na radu.

O knjizi o obojenoj revoluciji, blokaderima i lažima Šolakovih medija

- Hoću da ispratim dok ovi blokaderi divljaju, da sve protekne kako treba. Ne možete ljude dugo vremena da obmanjujete. Sve su ljudi videli na kraju. Slučajno mi je iskočilo na tiktoku, slučajno mi iskoči, potšo pratim ćacije, vredne đake, iskči mi sa FON-a kolokvijume su imali neka deca, izlazi njih 100, 120 napravili im špalir njih 40 agresivnih. Ja se pitam o čemu se ovde radi. Kako je ovo moguće? Svi oni koji žele da rade se vraćaju. Ja hoću da sačuvamo i ove druge mlade ljude jer tu ima mnogo talentovane dece. Kako vreme protiče ljudi su sve videli i razumeli. Hoću da sačuvamo mlade ljude. Dostojevski u delu "Zli dusi" to lepo opisuje. On tu govori kako se zloupotrebljavaju mladi i na koji način. Oni hoće uvek da se ograde od svih prethodnika, jer svet počinje sa njima, donose nove vrednosti. I najčešće bivaju zloupotrebljeni i donesu neke od tragičnih ideologija. Kao što smo videli u Rusiji kako je komunizam spolja unet i uništio je carstvo. Oni su mislili da ginu za idealei koliko je vremena potrebno bilo da bi se SSSR oporavio od toga, a kasnije Rusija.

- Mi imamo činjenice i u mojoj knjizi će biti prikazane činjenice. Koliko i kako spolja fiinansirano. Kada budete videli koliko je novca uloženo u Šolakove medije, Znate li vi ljudi da je reč o milijardama evra? Samo o jednoj stvari - Vučić nije čovek, on je kriminalac, porodica mu je kriminalna, negirajte mu rezultate. Pošto mi nikad nis umogl ida pronađu račun, kuću u inostranstvu, morali su da se bave lažima i izmišljotinama. Ovo za prebijanje deteta od 3 godine, baš ih briga što su lagali, jer se to nije desilo. Reč je o laži lukavo spakovanoj u teoriji "spakovanih zalogaja" kako vam oni spakuju laž.

- "Poštovana gospođo Vučićević recite mi molim vas da li su oni tukli malo dete". Vi ćete da dogovorite, "sinoć, bilo je strašno". "Oni su tukli mirne ljude samo koji su seli na asfalt", pritom vam ne kažu da su to kriminalci koji sede tu jer je to magistralni put, kriminalni čin, krivično delo. Sve to ostavite po strani, ali neće da kažu da su oni probili kordone. Ide drugo pitanje "Da li možete da potvrdite da su tukli dete"? Drugi isto odgovori, ništa ne potvrdi, ali ste već 3 puta čuli da je dete od tri godine pretučeno. To je ono što vam ostaje u podsvesti. Sve vreme to rade. Na osnovu čega bi mogli da sprovode obojenu revoluciju? Nikada se nije bolje živelo u Srbiji.

- Kratki tonski zalogaji su ono što ostaje u podsvesti. To je njihov mehanizam. Nikada se u Srbiji nije živelo bolje. Što da se nije bolje živelo u vreme Kralja Petra? Obrenovića? Ili Aleksandra Karađorđevića? Što da nije bilo bolje u Titovo vreme? Nikada se nije živelo bolje samo to nećemo sebi da kažemo jer ako kažemo onda moramo da kažemo i "Ipak je taj Vučić nešto uradio". Što nisu demantovali priču o putevima i prugama? Neko je ovima izazvao zakrčenje mozga, a društvene mreže to samo preuzimaju. Platforme mržnje je lakše napraviti nego platforme racionalnog pristupa. Kada nemate strateški pristup, nego gledajte šta sam mu rekao na društvenim mrežama. I šta ste uradili? Ništa.

- Pogledajte koliko su ulagali u NVO sektor, po Valjevo, Užicu, Vranju da bi razvaljivali fundament srpskog seljaka, da bi ga pretvorili u slugu stranog interesa. Pojavili su se ljudi koji su hrabri, koji im pružaju otpor na svakom mestu, U bvranju, Ubu spašavamo blokadere od batina naroda. Moj posao je da sačuvamo sve, ogromne su nam gubitke napravili. Znate koliko manje vozila imamo nego što bi ih imali, koliko manje noćenja, poseta ćemo imati. Pre svega srpskih turista, jer ljudi ne znaju više kuda da krenu, koji će ludak da iskoči i da ga policija hapsi. a ponosom sam potpisao pomilovanje za 4 dečaka, koji su proveli u pritvoru 3 i po meseca, zbog zlikovaca koji su išli da se brčkaju na more.

- Prećutim Rusima neretko, a imao bih šta da im kažem. Moje srce kuca samo za Srbiju. Kad su svi uveli sankcije Rusiji, Srbija nije. Da slušam pridike od onih od kojih ne bi trebalo, ne slušam ih, ali poštujem recimo Peskova, kao što znam o čemu sam razgovarao sa Putinom, kao što neću da napadam ni Ukrajince. Tako i ovima sa zapada biram kad ću da odgovorim.

- 15. marta nisu dali zeleno svetlo jer je neko unutar države morao da završi posao. Kada su to rekli, mi smo se pogledali, ja sam bio u operativnom centru, mi smo se nasmejali. Ne razumem šta će sa ovako malo ljudi. Bilo je 36 hiljada, kada su rkeli zelen osvetl obilo je 25 hiljada do 26 hiljada. Sad su dali zeleno svetlo sebe precenjujući druge potcenjujući. Videli ste siledžijstrvo protiv policajaca. Svakoga dana Srbija plaća ogroman novac da bi sačuvali bezbednost blokadera. Dvoje biciklista blokadera ide iz grada u grad, mi nekoliko vozila i obezbeđujemo ih na kriminalnim skupovima. To je naš izbor, zato što hoćemo da sačuvamo živote. Za nekoliko meseci biće ih sramota. Oni su uvereni da imaju pravo da uskraćuju slobodu kretanja. Čudom se čude kad im neko kaže da je to kriminalno ponašanje. 2017. sam bio šokiran, pobedio ubedljivo na izborima, razlika od 40 posto i gledam prilog iz Niša. Neki dečak ima 18 godina i kaže "U mojoj Vajber grupi nema niko ko je za Vučića, ima moj baba i deda jer ne umeju da pogledaju u telefon". I ti tad shvatiš da taj čovek stvarno misli da zato što drnda taj telefon je pametniji od bake i deke. I to vam donose društvene mreže. Oni ne veruje da drugi drugačije razmišljaju.

- Branka stoji i izveštava i ne daju joj da izveštava. Imate tada vrhunac njihovih smislenih rečenica "Vučiću pederu, vrati konju glavu Dragane". Zamislite da muškarac pita ženu "Šta ćete vi ovde"? Ovo je tužna priča sa tužnim krajem, imali su dosta prilika, nisu znali šta da rade sa tim. Uživaju, neki skupljaju pare, ne dozvoljavaju drugima. Taj lanac se prekida sam od sebe.

Kampanja laži tajkunskih medija

- Kada imate posla sa ljudima koji mrze, videli ste primer Prokopa u Beogradu, 3 dana su lagali pa ućutali. Prikazivali jedan deo i govorili "vidite u kakvom je stanju ova gradnja". Samo su zaboravili da kažu dve ključne stvari - nikada za to ne bi saznali da Vlada nije izašla sa javnom nabavkom i tražila da se to reguliše i da popravljamo nešto što pripada starom delu Prokopa. Što se tiče požara, sve to govori o njihovoj neljudskosti. Gledao sam dejstvo helikoptera, gasili su svuda gde su mogli. To sve pokazuje čime bi se oni služili. Čuli su da dolazim i pobegli su. Za 10, 12 dana ići ću u obilazak da vidim šta smo uradili. Najbolje će proći ovima kojima su izgorele kuće - dobiće i veće i bolje. Naše je da im pomognemo, ljubazno su me dočekali. Biće sve izgrađeno od najboljih materijala.

Na konstataciju da su blokaderi komentarisali da je Vučić pričao sa ugašenim telefonom, Vučić je pitao "jesu li normalni".

- To pokazuje sa kakvim psihopatama imamo posla.

Vučić je komentarisao i fotografiju sa druženja podstrekača i organizatora blokadera, na kojoj se nalazi i tužilac za organizovani kriminal Mladen Nenadić, koja je dokaz pristrasnosti dela tužilaštva u svakom predmetu koji nosi političku težinu.

- Svi ovi ljudi ovde su ili direktno državni ljudi, ili su debelo zarađivali, neki bi rekli pljačkali državnu imovinu. Firma Atos Eviden, svi ostali zarađivali više od milijarde dinara. Sve softveraši. Milijarde dinara, dakle više od desetine miliona evra. Jeste, jeste. Ja nemam pojma ni ko su ti ljudi, niti bilo šta drugo. I obratite pažnju kako su nameštali tendere. I sad ćemo da podnesemo krivičnu prijavu. Svaki put su imali informacije unapred. Obratite pažnju na to, na brojeve. Biće javni ti podaci. Uvek bi dali za nekoliko desetina hiljada dinara ponudu ispod onog drugog, da bi uvek oni to dobili. Za par stotina evra uvek. Za par stotina evra dobiju, da bi svaki tender oni dobili. Verujem da su ta druga i treća firma bile pod njihovom kontrolom, ali to ćemo tek sada videti. Imali kompletan spisak tužilaca, sudija, duboko upleteni u najvažnija pitanja jedne države. I zašto sam rekao 15. mart. Posle 15. marta ti ljudi iz duboke srpske države, koji su podignuti u jednom trenutku da se okrenu protiv svoje države, je trebalo da izvedu suštinski udar te revolucije, to su vam od građanske neposlušnosti, neposlušnosti u sektoru pravde, zakona, tužilaštava i svega drugog. Ali ova slika mnogo više govori. Svi iz države koji su radili biznis zajedno, ne godinu, ne dve, već pet i deset godina, zajedno i sa ovim Francuzom i sa svima njima. Svi su oni debelo se okoristili o državu i na kraju vidite u čemu su sve učestvovali. A danas ste videli da je Đokić u svom pismu po osnivanju fondacije iz februara 2024. već predvideo plenume. Kada niko od nas nije znao da će takva budalaština da postoji. Neko jeste. I sve su to radili stranci uz pomoć ovih. Jer ne možete da srušite državu dok ne nađete dovoljno snaga unutar države. Ja pojma nemam ko su ovi ljudi. Ljudi su mene kritikovali zbog korupcije i ne znam čega. Ja ne znam ko su ovi ljudi. Oni multimilioneri imaju jahte, vozikaju se svuda, od Hrvatske do ne znam gde. I samo sa državom rade. Nigde ni sa čim i ni sa kim drugim ne rade.

- Prevaranti i banda jedna uličarska. Oni su mislili da ću ja da bežim iz države. Ja neću da idem dok ih ne pobedim još jednom. Ima da ih pobedimo ubedljivije nego prošli put. Hteli su u narodu da naprave mene toliko omraženim, svi politički nikogovići da se ujedine protiv mene. To im nije prošlo, zahvaljujući narodu.

Ovo se samo u Hitlerovoj državi događalo

- Znao sam da je đavo odneo šalu, prvi put kada su to organizovali, organizovali su političke stranke protiv Vesića. Oni su smatrali da Beograd mora da bude plen koji moraj uda osvoje. Oni su njemu došli na ulazna vrata, ko ste vi ljudi da dolazite nekome? To se nikome nije dešavalo osim u Hitlerovoj Nemačkoj. Ja sam to jutro jedini uznemiren čovek, Vesić je imao protivnike u stranci, nek isu se radovali, ja sam ih pitoa da li vi dobro razumete šta to znači. Kada sam video šta se desilo Draganu, po izveštaju su rekli da će morati da ispitaju, nema posledica. Ja sam ih pozvao i rekoa vi niste razumeli. Nije to pitanje da li je neko bacao balone pune farbe. Balaću su bacili na kuću istu farbu. To pokazuje da je bolest otišla predaleko. Neko će sledeći put uzeti pištolj, zahtevam od srpske policije da pronađe one koji su to uradili. To je mnogo opaka poruka zlikovaca koji misle da je u njihovim rukama pravo da odlučuju o nečijim životima.

"nogo toga mora da se uradi, mnogo toga da se ubrza

- Ponosan sam na naše nejmare, državu što je mogla sve te puteve da napravi. Sad je glavno pitanje, dobio sam 3 pisma ljudi iz Zlakuse da dođe auto-put do njih. Na mnogo mesta smo rešavali probleme, tek završetkom obilaznice oko Milanovca mogli smo da završimo auto-put i oni ga suštinski koriste. Neki ljudi žive za sud istorije, a neki ljudi to ne mogu da shvate.

- 118 zemalja je prijavljeno ne EKSPO, čekamo potvrdu još nekih, mislim da možemo da idemo i do 130. Mnogo toga je potrebno da se uradi i ubrza.

- Sutra ću da idem da obiđem novi most na Fruškogorskom koridoru. Više od pola mosta je urađeno. Sve da bude u upotrebi pre EKSPA, to će da bude čudesan most. Moramo da uradimo Stari železnički most za pešake, čuda ćemo da napravimo!

Merim svaku reč i nisam se šalio, vreme odgovornosti tek dolazi

- Vreme odgovornosti dolazi i oni koji su mislili da mogu da ruše državu, odgovaraće. To sam vam rekao pre mesec dana, ljudi ne razumeju koliko sam ja ozbiljan, koliko sam odgovoran i koliko meri msvaku reč. Vi stvarno mislite da neko može da nas pravi budalama? Rektor se hval ida krši zakon, jer vi stvarno mislite da je moguće to da zakoni postoje za jedne, a ne za druge. Jel mislite da je moguće da niko ne odgovara za linč u Nišu? Jel mislite da je moguće da prođe bez odgovornosti u sudstvu u policiji i da sprovode obojenu revoluciju? Gotovo je. Zapamtite moje reči, štitiću blokadere i čuvaću ih od naroda, ali nikada neću da čuvam one koji su kršili zuakon i sprovodili rušenje ustavnog poretka. Videli smo sve slabe tačke u sistemu kako je država rušena, naučili smo lekcije, a vreme odgovornosti dolazi. Izbore ću raspisati kada donesem odluku, a ne kada mi kažu stranci i kada mi nenadležna lica to zapovede.

Autor: D.B.