'NEMA POTREBE ZA NERVOZOM' MIĆIN ODGOVORIO MARINIKI: Vučić je bio na gradilištu mosta koji će povezivati Novi Sad i Kać, koji pripada Novom Sadu (FOTO)

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin reagovao je na izjave Marinike Tepić na društvenoj mreži X.

- Nema potrebe za nervozom bio je i doći će opet. Vučić je bio na gradilištu mosta koji će povezivati Novi Sad i Kać (koji pripada NS) a gradi se još jedan most a biće i treći. To je sve zahvaljujući njegovoj podršci a on je i te kako zdrav i biće daj Bože još dugo. Nego kako im je samo krivo što ga je sačekalo preko dve hiljade Novosađana a došlo da blokira ne više od 50 - napisao je Mićin i dodao:

Hvala mu što je došao jer to znači ne samo da će se sva tri mosta uraditi, nego i da će se njegova podrška nastaviti i da ćemo uraditi još mnogo velikih stvari. Da, ostaće upamćeno da niti jedan Predsednik pre njega nije toliko pomagao Novom Sadu i zato će ovde uvek biti dobro došao. Naravno da sve što nam je pomogao da izgradimo uz pomoć Republike pripada svim Novosađanima pa i onoj manjini koja je htela da onemogući njegov dolazak. Naravno da kad god Predsednik Vučić dođe u Novi Sad da ćemo stati uz njega i dočekati ga kako dolikuje. Evo i slika na kojima se vidi samo deo podrške koje ima u NS i koliko je malo bilo onih koji su hteli da ga zaustave. Pametnom dosta.

Autor: Pink.rs