BLOKADERI SU IZGUBILI PODRŠKU NARODA! Vukelić za Pink: Plašim se da nećemo imati dovoljno policije da ih zaštitimo od gneva građana

Blokaderi su izgubili gotovo svu podršku koju su imali o čemu svedoče i snimci o pokušaju blokada u Beogradu i Pančevu. Osim što su pokazali da nemaju nikakav strateški program blkaderi su nasiljem i svojim narativom o genocidu u Srbrenici da nisu na strani naše zemlje i da ih narod kao takve neće.

Dejan Vukelić, zemenik glavnog i odgovornog urednika lista Informer rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da se boji da nećemo imati dovoljno policije da zaštitimo blokader od gneva naroda.

- Njihova ideja da razvlače policiju njima će se obiti o glavu. Juče u Užicu je bio neki skup i izlazi govornik na binu i kaže nećemo danas ništa da blokiramo idmeo kući da odmorimo. Meni je tu problem u glavama ljudi. Završeno je sve to i nema opasnosti po državu, mene smao brine šta ćemo sa glavama ljudi. Pre neki dan blokiraju magistralu kod Užica i čovek za N1 priča mi mso lepo tu blokirali magistralu i šetali ja ne razumem zašto na je policija sklonila. To što je ovih osam meseci bilo u glavma ljudi od toga ćemo se najteže oporaviti ne mi nego neki ljudi. To nije bilo nikakvo spontnao okupljanje građana već vrlo dobro ogranizovano i osmišljeno okupljanje sa jasnim ciljem - rekao je Vukelić.

Navodi da je cilj da se Srbija osalbi da dođu na vlast ljudi koji će priznati da je u Srebrenici bio genocid što povlači čitav niz konsenkvensi za državu Srbiju i srpski narod u regionu od ukidanja Republike Srpske, plaćanja ratne odštete do raznih drugih ograničenja .

Veljko Odalović, predsednik komisije za nestala lica rekao je za Tv Pink da su očigledno blokaderi ostali bez tema pa su se uhvatili za Srebrenicu ali su upali u ozbiljnu avanturu gde se Srebrenica predstavlja kao mesto velikog zločina.

- Na taj način srpskoj državi i srpskom narodu se čini ozbiljna šteta i nikad nikada nije pomenuo više l+hiljada Srba koji su ubijeni upravo u tom delu Srebrenice, niko ne pominje preko 3.000 ljudi koji su stradali na području Kosova i Metohije. Čini mi se da oni sada ovim lutanjem gube energiju i snagu. Oni se sada fokusiraju na jednoj temi a to je da hoće izbore - rekao je Odalović.

Navodi da dobar deo njih nema pojima šta su to izbori, a da neki od njih nemaju nemaju još uvek ni pravo glasa.

On je rekao da se Srbija polako vraća u normalu, podsećajući i da su fakulteti počeli da rade.

Autor: Dalibor Stankov