Blokaderi koji već mesecima okupiraju fakultete širom Srbije iza sebe ostavljaju jezive prizore.Učionice i amfiteatri nakon njih deluju kao skladišta, sve je prljavo i ruinirano, narodski rečeno, gde god su prošli više liči na svinjac, nego na obrazovnu ustanovu.

Profesor sa Pravnog fakulteta Prof. dr Vladan Petrov istakao je da je profesor Ovsa Čavovski rekao da je jasno da je u sve ovo upleten neki centar odlučivanja... Da postoji neki mastermajnd koji sve ovo vodi i organizuje.

- Ne postoje ljudi, imena, potpisi... Takvi ljudi su anonimni. Oni vrše funkcije - rekao je Petrov, a onda se dotakao situacije na Pravnom fakultetu:

- Imamo muzejsku postavu koja je dugo godina bila u Vršcu, koja je za stalno prebačena u amfiteatar. Imamo delove muzeja na fakultetu, i oni se sada nalaze na fakultetu. Slobodan Jovanović je veliko ime, jedan od naših najvećih naučnika... Nesporno je da je veliko ime, i imamo amfiteatar koji je pretvoren u muzej, i evo, tu se nalaze ove njihove stvari - rekao je Petrov.



Nekada se baš uzvišeno ulazilo u zgradu, bila je jedna fama kod ljudi iz različitih branši, koji su završili ovaj fakultet, rekao je on, pa dodao:

- Bili su mišljenja da je to hram nauke, političke, pravne moći. Međutim, ovo u šta je napravljen fakultet... Ovo je akademski genocid u pokušaju - dodao je Petrov.

- Ovo ima za cilj da pokaže kako bi trebalo da nam država izgleda. Fakultet brlog, država brlog - naveo je Petrov.

Govoreći o puštanju Užičana koji su napali policiju, Petrov dodaje da se ne slaže sa odlukom suda.

- Kao sudija Ustavnog suda moram da budem malo uzdržan, ali, apelujem na kolege da moraju da rade po ustavu i zakonu. Ovde je napadnuta policija, imamo nasilje nad policijom. Možda ima individualnih slučajeva, da je neki policajac prekoračio onaj minimum upotrebe sile... Imamo dakle krivično delo, gde je čovek zatečen pri izvršenju Ovaj govor... On čita sa telefona, pa opet je to taj isti centar, a on je samo provodnik. Svakako nemaju ime, nemaju stav... Koliko vidim nemaju ni stav ni program. Stavove izlažu na osnovu toga što im je to neko napisao - rekao je Petrov povodom puštanja Užičana iz pritvora.



- Čak i ponašanje čoveka koji je izašao... On je nažalost potvrdio da je sud doneo pogrešnu odluku. Taj nivo bahatosti dostigao je najviši mogući stepen. Umesto da ode kući, da kaže da se brani sa slobode... On je bahat. Moramo insistirati na krivično pravnoj odgovornosti. To mora biti po hitnom postupku. Ono što je važnije je da u jednom temeljno sprovedenom psotupku, takvi ljudi budu sankcionisani. Ako sankcije nema... To nije dobro. Moramo ovde da u narednom periodu, pošto je i Vučić rekao da dolazi vreme odgovornosti, moramo da pokažemo građanima da se kriminal ne isplati - rekao je Petrov potom.

Autor: D.B.