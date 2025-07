Stanković: Obrazovni proces vratiti u okvire zakona, potrebna direktna primena zakona

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković izjavio je danas da je potrebno obrazovni proces vratiti u okvire zakona i normalizovati stanje kako bi se uspostavio red.

"Ova obrazovna kriza je najveća kriza u istoriji naše zemlje i mi moramo energično da je rešimo i uspostavimo red. Nećemo se baviti represijom, ali bavićemo se direktnom primenom zakona. Nismo mi nikakava represivna vlada, mi smo patriotski nastrojena vlada, otvorena za inovacije, ali želimo da se zna red i da ova zemlja bude zemlja mira i stabilnosti kako bi mogla da se dalje ekonomski razvija", rekao je Stanković za TV Prva.

Ministar je istakao da finansijskih ograničenja neće biti onda kada uprave fakulteta i univerziteta pozovu studente da se vrate u režim nastave.

"Mislim da je fer, moralno i odgovorno da uprave fakulteta i univerziteta na čelu sa rektorima svih srpskih univerziteta, posebno Univerziteta u Beogradu, gde je stanje najkomplikovanije, iskorače i kažu 'ajmo studenti da se vratimo u normalan režim rada'. Tada više neće biti finansijskih ograničenja koja su naneta od strane države, jer sve te uredbe nemaju smisla ako vi radite ono što je vaš posao i na šta ste obavezani ugovorom koji ste potpisali", ukazao je Stanković.

Dodao je da je obrazovanje jedna od usluga koja se prodaje na tržištu i da zbog toga zaposleni na državnim fakultetima treba da poštuju državu Srbiju jer je ona njihov poslodavac.

"Moramo da vodimo računa o svakom dinaru. Ova obojena revolucija je napravila vrlo negativne posledice po našu ekonomiju i upravo zbog toga se vodi računa o svakom dinaru, ali mi smo spremni da izvršimo sve ono što su naše obaveze, samo čekamo drugu stranu", naveo je Stanković.

Govoreći o dijalogu između rektora Beogradskog univerziteta i premijera Đura Macuta, rekao je da je Ministarstvo prosvete učestvovalo sa rešenjima koja su omogućila da se realizuju prijemni ispiti na fakultetima.

"Postignut je dogovor oko kvota u kom smo učestvovali sa praktičnim rešenjima koja su omogućiae da se realizuje prijemni ispit. Potpisao sam lično i pomoćniku za visoko obrazovanje Aleksandru Joviću dao sugestiju da napravi stručno uputstvo za sprovođenje prijemnog ispita. Ostaje još samo organizacija prijemnog ispita, a ne vidim zašto se ovo dalje rasplamsava i traje jer je jasno da političkog epiloga koji je željen nema", rekao je Stanković.

Ocenio je da pravosudni organi daju veliki popust studentima u blokadi u ime prava i sloboda, što, kako je istakao, omogućava rušenje građanskog prava i mira u zemlji.

Stanković je rekao da rektor Beogradskog univerziteta Vladan Đokić promoviše sebe kao političkog lidera i koristi krizu na univerzitetu kako bi sebe promovisao.

"Njegov angažman ne mogu da vidim kao akademski jer je on dan nakon što je napravio dogovor sa Macutom u konstruktivnom dijalogu, držao konferenciju za štampu u Briselu gde napada Ministarstvo prosvete i kritikuje akutelnu vlast. Mislim da on stvara platformu za predsedničke izbore, okuplja ljude koji misle kao on, a kriza na univerzitetu je politička platforma jer se on zumira kao simbol otpora vlasti", naveo je Stanković.

Dodao je da Đokić koristi krizu na univerzitetu kao platformu za svoje delovanje, jer, kako je naveo,bez krize na univerzitetu Đokić je državni službenik koji koordinira rad svih fakulteta, okuplja dekane i osmišljava planove studiranja, a sa krizom dobija prostor da se nametne kao politički lider.

"U svemu tome nestali su opozicioni lideri, njih više nema. Sad se samo se priča o rektoru Đokiću jer je zumiran i koristi krizu da je difuzno prenese na druge delove obrazovnog sistema", kazao je Stanković.

On je naglasio da neće dozvoliti da nakon normalizacije stanja dođe do ponovnih nestabilnosti.

"Ja se toga bojim, ali daću sve od sebe, svu svoju energiju, razum i posvećenost da se tako nešto ne dogodi jer mislim da Vlada Srbije treba da radi na tome da ojačamo univerzitet i normalizujemo stanje, da obrazovni proces vratimo u okviru zakona, uspostavimo međunarodnu saradnju i vratimo nastavu i nauku tamo gde joj je mesto", naveo je Stanković.

Ministar je ocenio da je za bolji akademski život u Srbiji potrebno uspostaviti režim konkurencije i da građani odaberu da li će poverenje dati državnim ili privatnim institucijama.

"Mi treba da inoviramo autonomiju univerziteta, da jasno razgraničimo sta su upravljačka prava i kome ona pripadaju, a normalno je da pripadaju onome ko je osnivač i finansijer. Potrebno je i da u okviru tih prava deo dogovornosti preuzme akademska zajednica i da onda kad ljudima od struke i nauke pripadne autonomija oni definišu kako će određene naučne oblasti biti artikulisane u predmete koji se predaju na fakultetima", rekao je Stanković.