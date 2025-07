'Sram vas bilo, ološi i kukavice' Ministarka Mesarović brutalno odgovorila blokaderima koji napadaju Miloša Vučevića

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović osudila je napade blokadera na lidera SNS-a Miloša Vučevića i njegovu porodicu.

- Sram vas bilo ološi i kukavice! Pretite jednom političaru, jednom od najboljih i najpoštenijih političara koje je Srbija ikad imala, i njegovoj deci i porodici samo zato što se sa njim politički ne slažete, što ne možete da ga pobedite pa mu crtate metu na čelo. Kukavički se krijete iza nekih letaka i lažnih profila sa kojih pozivate na nezapamćeni linč našeg predsednika SNS-a Miloša Vučevića. Da li je to demokratija za koju se navodno borite? Ne, nije! To je čist fašizam! Pretnje i manipulacija po najgorim Gebelsovim metodama sa vaših tajkunsko-blokaderskih medija - napisala je Mesarović na Instagramu i dodala:

Udarili ste tamo gde niste smeli, na decu i porodicu političkih neistomišljenika. Ovo je dokaz nacističke i fašističke politike blokaderkih nasilnika i njihovih opozicionih i tajkunskih mecena. Apelujem na nadležne da se otkrije i svaki do jednog procesuira jer ugrožavaju bezbednost i život našeg predsednika SNS-a Miloša Vučevića i njegove porodice. Ovim jezivim napadima samo dokazuju da su im pukli svi dosadašnji pokvareni planovi rušenja države i izazivanja obojene revolucije, i da više ne znaju šta će pa pokušavaju da izazovu krvoproliće.

- Još snažnije ćemo se boriti za pristojnu Srbiju, a oni koji napadaju naše porodice o našu decu nikada neće pobediti! Pristojna i normalna Srbija je uz našeg predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića! To što je on uradio kao gradonačelnik Novog Sada, kao premijer Srbije i lider SNS, ti opskurni likovi, blokaderi nasilnici, nikada neće moći da omalovaže i izbrišu, a to ih najviše i boli- nikada neće moći da pobede Srpsku naprednu stranku! Predsedniče Srpske napredne stranke, uz Vas i Vašu porodicu smo svim srcem i svom snagom! Hvala Vam što stojički i uzdignute glave trpite ovakve udare i napade na Vašu porodicu i nastavljate da se neiscrpno borite za dalji rast i napredak naše otadžbine Srbije i bolji život svih njenih građana! Pobediće Srbija - zaključila je Mesarović.

Autor: Pink.rs