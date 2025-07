Smatram da je sve ovo kažnjivo, da organi reda moraju da reaguju. Ljudi moraju da rade, imaju obaveze, ničiji život oni ne smeju da remete, kaže profesorka Mitrović.

Profesorka na fakultetu Političkih nauka u Beogradu Dragana Mitrović istakla je danas na TV Pink da profesori odbijaju da odlaze na fakultet gde su stanje i higijena upitni. Posebno iz razloga što su studenti najavili "nove načine" potpune blokade.

- Mi smo dobili nekakav mej od blokadera koji, to je onako neka dvosmislena poruka, višeznačna... Tobože, zbog nekakve situacije koja se opisuje, će modifikovati blokadu zgrade. Kolegama se tamo ne ide, niko ne želi da vidi stanje same zgrade. Upitna je higijena, kolege neće tamo dok se situacija ne smiri. Odlučeno je, preko obaveštenja, da će se prijemni ispiti održati na Sajmu. Od postanka falulteta, to se prvi put u istoriji dešava - rekla je profesorka Mitrović.

Kako kaže, nastava koja se imitira, preko nadoknade online, prvi rokovi bi trebali da budu krajem avgusta i poečetkom septebra, pitanje je kako će se ispiti održavati jer je fakultet u blokadi.

Govoreći o uslovima i higijeni u fakultetskim ustanovama, Mitrović kaže da je situacija svuda slična, i postavlja se pitanje ko će sav taj otpad da izbaci.

- Svrha svih njih je nasilje, a za mene je to bezumlje. Smatram da je sve ovo kažnjivo, da organi reda moraju da reaguju. Ljudi moraju da rade, imaju obaveze, ničiji život oni ne smeju da remete. Ovo nemaju pravo, nadam se da će se uskoro prekinuti - dodala je profesorka.

- Odeća, obuća, hrana, tehnička pomagala... Nema čega nema tamo - dodala je potom-

Prof. dr Vladimir Jakovljević sa fakulteta Medicinskih nauka u Kragujevcu kaže da svaka ustanova ima higijeničarske službe, a kada one zakažu, tu nastaje problem.

- Fakulteti su zaključani, žene koje čiste ne mogu d aulaze. Ovo je propast, imamo rizik id raznih zaraznih bolesti, pacovi su prenosioci koječega.

Govoreći o fakultetu Medicinskih nauka u Kragujevcu, Jakovljević ističe da je sreća što u okviru KC postoje baze fakulteta, koje ne mogu da se blokiraju.

- Tu se oglo raditi. Imali smo samo slučaj da se tu blokiralo jednom. Odmah je bilo reakcije dekana, direktora KC. Naša centralna zgrada je privremeno zaposednuta teritorija, i tu su oni. Njihov broj je 20-30 - naveo je Jakovljević.

- Naš fakultet radi u normalnim okolnostima, od 22. aprila traje nadoknada, samo su kliničke vežbe uživo, i to ide rutinski. Mi smo u devetoj nedelju 2. semestra - naveo je Jakovljević potom.

Pitanje je zašto se rektor Đokić ovoliko eksponira, naveo je profesor.

- Sa pozicije funkcije, to je kršenje zakona. On je dekan. Pod dva, neprimereno je. Znači, zaista... Sve vreme sam napominjao, ja sam bio u toj poziciji. Ne znam zašto, verovatno iz nepoznavanja fakulteta, pravila, a sa druge strane dekana koji su se zaklonili istali dekani... Oni su se svi zaklonili iza rektora, a rektor iza studenata - priča profesor Jakovljević.

Autor: D.B.