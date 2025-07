Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin, rekao je za PINK, da se sinoć u toku maltretiranja od strane okupljenih blokadera, koji su došli do njegovog stana i uznemiravali i njegovu porodicu i komšiluk, najviše plašio kako će njegova deca da reaguju.

Mićin je objasnio da se zapravo neko najpre popeo do njegovog stana i uzeo otirač na kojem je pisalo porodica Mićin.

- Oni su ga uzeli i gazili po njemu. Zatim su zaglavili čačkalicu na zvono interfona i on je non top zvonio - rekao je Mićin.

Kako kaže, bili su vrlo uznemireni i uplašeni, dodaje da se najviše plašio za svoju decu i porodicu.

- Pisalo mi je na stotine ljudi, podrška je stigla sa svih strana. Sve komšije su pozitivno odreagovale i imale razumevanje za to, ali sam siguran da nisu imali razumevanje za njih - Mićin.

Kako kaže, oni su maltretirali i građane i komšiluk, vikali su i skandirali.

- Nisam video opozicione odbornike i poslanike, verujem da oni razumeju da je odlazak ispred porodičnog doma nešto što se ne radi. Nadam se da se ovo nikada neće ponoviti, a ja ću nastaviti i dalje da radim svoj posao i da se borim za grad Novi Sad - rekao je Mićin.

Komentarišući napad na kuću Dragana J. Vučićevića, rekao je da je video neke komentare koji su ga zgrozili.

- Ne mogu da verujem da neko normalizuje to da neko dolazi do porodičnog stana - rekao je Mićin.

Kako kaže, misli da im smeta to što se nije povukao ni jednog momenta i to što je javno rekao da je Vučić pomogao mnogo Novom Sadu i da ni jedan predsednik pre njega to nije uradio.

Dodaje da od 2012. godine traje podrška predsednika Vučića i njegovog kabineta.

Autor: A.A.