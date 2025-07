Jeremić osudio sve veće NASILJE BLOKADERA: Ovo je samo završni čin svega što trpimo MESECIMA - Zgubidani su spremni na SVE i to mora da se ZAUSTAVI (VIDEO)

Nakon napada na stan predsednika SNS-a Miloša Vučevića, grupa blokadera je sinoć opkolila kuću gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina.

Žarko Mićin, se oglasio jutros za PINK i otkrio da se sinoć u toku maltretiranja od strane okupljenih blokadera, koji su došli do njegovog stana i uznemiravali i njegovu porodicu i komšiluk, najviše plašio kako će njegova deca da reaguju.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, najoštrije je osudio nasilje blokadera i istakao da su postali agresivniji, jer su postali svesni činjenice da nisu uspeli u svojoj nameri da nasiljem promene vlast u Srbiji.

- Ovo su pravi teroristi i zgubidani. Sve ovo što smo videli poslednjih dana je negde završni čin svega onoga što trpimo poslednjih meseci. Koliko god to bilo opasno, dobra je stvar što su građani koji ih podržavaju mogli videti da se radi o jednoj neodgovornoj grupici ljudi koja je spremna na sve. Oni su ovim pokazali da linčovanje ljudi njima nije strano i to mora da se zaustavi. Zakon je jasan i definisan, te verujem da će on biti primenjen - rekao je Jeremić i dodao:

- Doći ispred vrata bivšeg premijera i predsednika SNS-a Miloša Vučevića gde njegova porodica stanuje, pa uznemiravati porodicu gradonačelnika Mićina, je stavrno čin za koji ne postoji opravdanje. Ovde nije udar samo na njih, već znaju da je predsednik Vučić osetljiv na porodice drugih i ovim pokušavaju da dođu do njegove "glave" i nekog političkog prevrata. Ovo postaje smešno, ovde nema "p" od politike, oni nemaju nikakav program i mogu da se još neko vreme šetaju ulicama, nakon čega će svaka priča biti završena - rekao je Jeremić.

Jeremić dodaje da su sve "crvene linije" već uveliko pređene.

- Zakon mora da bude primenje i jedna prema svima. Sve crvene linije su već odavno pređene . Ovaj narod hoće da radi. Kako ćemo da govorimo od tom programu 2027, ako su ljudi na ulicama. Kod njih ne postoji nikakav plan i program za budućnost, već samo nasilje. Za njih očigledno zakoni ne postoji, već samo takozvani plenumi i zborovi. Smatraju da im je dozvoljeno da rade sve iako su prekršeni sve zakoni naše zemlje - rekao je Jeremić.

Jeremić ističe da su svojim izveštavanjem, tajkunski mediji samo doprineli širenju mržnje i podelama u društvu.

- Ja kao novinar ne mogu da podržim ovakvo izveštavanje, ali je dobro da i taj deo ljudi koji ih podržava može videti o čemu se tu radi. Tu nema ni prava ni pravde, niti bilo kakvog profesionalizma kada se radi o tom delu novinarskog posla. Jasno je da traže "glavu" Aleksandra Vučića, a svsni su da to neće dobiti. Ti ljudi jesu manjina, ali su spremni na sve i zato mora dejstvovati i policija i tužilaštvo - rekao je Jeremić.

Urednik informative portala Pink.rs dodaje da je dobro što su ljudi u srbiji videli na šta su spremni ljudi koji žele da nasilno preuzmo vlast u Srbiji, ali da se to nikada neće desiti.

- Počinjemo da živimo u nekom nadrealnom vremenu, gde možemo očekivati da oni sada hapse policiju. Izlaze iz svih okvira zakona i ljudi su počeli da se monstruozno ponašaju prema policiji koja je tu da ih brani. Oni su svesni da čine prekršajno delo i spremni su to da ponove, ali nisu spremni za zatvor i znaju da će ih tužilaštvo osloboditi. Ti ljudi koji učestvuju u ovoj priči su obezbedjeni, ali je dobro da su građani Srbije videli na šta bi oni sve bili spremni kada bi preuzeli vlast u Srbiji, ali to se neće desiti - rekao je Jeremić.

Aleksandra Tomić, narodna poslanica, apeluje da država mora da reaguje i na vreme stane na puta nasilju koje je iz dana u dan sve veće.

- Država mora da reaguje i prekinuje ovaj stepen nasilja koji je sve veći i veći. Ti zgubidani dolaze na sve monstruoznije ideje što je upravo metodologija nacizma. Pa čak ni u Nemačkoj za vreme Drugog svetskog rata nisu na ovaj način rešavali svoje probleme kada su dolazili na vlast nacisti. Ovo nije političko delovanje, već nasilje. Početak je bio kada su napali kuću novinara Dragana Vučićevića, pa Miloša Vučevića i sada ovo. Ovo je jedan potpuni kolaps, oni žele da blokiraju predsednika najveće stranke i time se ugasi bilo kakvo delovanje neistomišljenika - rekla je Tomić.

- Dolazi vreme odgovornosti i ona upravo mora da ide ka tome da se zakoni striktno poštuju i primenjuju. Tužilaštvo je to koje sa policijom mora da radi, a videli smo kako oslobađaju teroriste i to je negde gde država mora da nađe načine da se time pozabave, a ne da tužioci sede sa rektorom i sa određenim finansijerima obojene revolucije - rekla je Tomić.

Autor: Iva Besarabić