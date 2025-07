Uvredljivi grafiti na kući poslanika SNS; Jovanov: Nadležni da privedu počinioce

Na porodičnoj kući poslanika Srpske napredne stranke (SNS) i predsednika skupštinskog Odbora za zaštitu životne sredine Milimira Vujadinovića u Subotici noćas su ispisani uvredljivi grafiti, a šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov najoštrije je osudio napad blokadera na kuću Vujadinovića i pozvao nadležne organe da privedu počinioce.

Jovanov je rekao da, kako je naveo, blokaderi zgubidani dolaze pred kuću političkim protivnicima, bave se zastrašivanjem njihovih porodica i dece i to na porodičnom pragu.

"Očigledno je da je blokadersko-zgubidanska banda ušla u svoju terminalnu fazu i u toj fazi koriste najogoljenije nacističke metode", naveo je Jovanov za Tanjug i dodao da je ideja blokadera da neko nervozno reaguje i da dođe do prolivene krvi jer je to, kako je naveo, jedini način da ožive propalu obojenu revoluciju, ali to se neće desiti.

Istakao je da niti su blokaderi uplašili Milimira Vujadinovića, niti će uplašiti bilo koga u SNS, niti će izazvati bilo kakvu nervoznu reakciju koja bi im dala vetar u jedra da ožive ono što je davno propalo.

Jovanov je pozvao nadležne organe da utvrde ko su ljudi koji se služe ovakvim stvarima i da ih privedu pravdi u skladu sa zakonima jer, kako je istakao, Srbija nije prihvatala nacizam ni kada su ga prihvatili mnogi u Evropi.

"Srbija će ovo izdržati. Milimir će ovo izdržati, a blokaderi zgubani će ponovo pokazati da nikada u ovoj zemlji neće dobiti podršku jer takvi ljudi koji napadaju porodične kuće političkih proitivnika ne smeju da odlučuju o bilo čemu jer nisu stanju da odlučuju ni o sebi", rekao je Jovanov.

Doao je da će odgovor Srbije biti jasan i nedvoslismen u vreme kada taj odgovor treba da bude dat, na demokratski način, olovkom na izborima.

