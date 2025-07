Vujić: Javnost treba da zna kako su prikupljeni dokazi i kako je uklonjena nadstrešnica

Javnost bi trebalo da zna na koji način su prikupljeni dokazi u slučaju pada nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu, da li je možda došlo do kompromitacije određenih dokaza, kao i na koji način je nadstrešnica uklonjena, ukazao je danas ministar pravde Nenad Vujić, ističući da je važno da se zna da li su dokazi uzeti na pravno valjan način.

Ministar Vujić je kritikovao rad novosadskog tužilaštva, pojašnjavajući koliko je važan postupak prikupljanja dokaza.

"Tu se mora naći balans, kad imate poginule i povređene, morate prvo time da se bavite, ali isto tako morate video i fotometrijskom dokumentacijom, 3D fotometrijom da prikupite dokaze koje ćete kasnije koristiti. Mi ne znamo šta je sve urađeno tokom prikupljanja dokaza, kakav je njihov kvalitet, da li je odbrana upoznata sa tim, jer to je važno, to će biti na suđenju. Ako ti dokazi, uzorci konstrukcije nisu uzeti na pravno valjan način, onda su propali, moraju da se izbace iz postupka. To je ono što mene, kao pravnika, ali i kao ministra pravde u ime javnosti zanima", rekao je Vujić na Informer TV.

On je naveo da postoje određene stvari koje je trebalo mnogo bolje iskomunicirati sa javnosti, objasniti sve segmente, kada se i šta radi.

Vujić je napomenuo da dokazi uvek moraju da budu prikupljeni temeljno, da budu čvrsti, kako ne bi došlo do njihove kompromitacije.

"Zakon o krivičnom postupku to i prepoznaje, kada kao u ovoj situaciji imamo i povređene i poginule, kada morate da delujete brzo, hitno, da izvlačite ljude ispod konstrukcije, ta hitnost mora da bude praćena detaljnim, zabeleženim postupkom. Sve mora da bude snimljeno, da postoje video zapisi, da bude urađena 3D fotometrija, da se uzmu uzorci konstrukcije, da se njeni delovi skolne na odgovarajuće mesto, da se stave pod poseban režim zaštite", pojasnio je ministar pravde.

Takođe, naznačio je da se odbrani mora omogućiti pristup dokazima u najkraćem mogućem roku. "Postoje jasna pravila kako se to radi, to treba videti i o tome treba sa javnošću iskomunicirati. Imamo ono što je tužilaštvo radilo, dokumentacija je objavljena na zahtev studenata, ali da bismo bili sigurni moramo da vidimo zašto su određene stvari urađene i da li su sve stvari uređene koje predviđa Zakon o krivičnom postupku, ali i one koje predviđa građevinska struka, odnosno građevinska forenzika", naveo je Vujić.

Dodao je da postoji i Evropski kodeks građevinske forenzike, koij upravo govori o pravilima i načinima na kojima se vrše takvi uviđaji, koje rade građevinski stručnjaci.

Vujić je rekao i da kao ministar pravde nema ingerencije da traži da pogleda predmet i šta je od toga prikupljeno, ali može da traži da se komunicira sa javnosti na pravi način, ako određene stvari treba pojasniti, jer one nisu tajna.

Autor: S.M.