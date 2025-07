Krkobabić o blokaderima ispred kuća političara: To je mala grupa ekstremnih ljudi koji su umislili da su neka elita

Potpredsednik PUPS-Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe ove partije Stefan Krkobabić govoreći o blokaderima pred kućama političara kaže da je trebalo sve seći u startu.

Naime, Krkobabić kaže da je sve krenulo kada su šarane prostorije SNS-a i njihovih koalicionih partnera.

- Mi smo na to kako društvo ćutali, ćutali smo i puštali i govorili smo nije nikakav problem i onda se polako stvarala atmosfera i došli smo do toga da se napada svetost porodičnog doma, dom je svetinja. Upravo to, zamislite neko ispod prozora viče, arlauče, pišti, kako se osećaju ti ljudi unutra? Neko unutra ima bolesnu majku koja je bolesna, oca, brata, sestru, koji nemaju veze sa politikom - kazao je Krkobabić za Novo vikend jutro Jovane Jeremić na TV Pink.

Krkobabić je naveo da je ovo sada mala grupa ekstremnih ljudi koji ne žele da čuju druge ljude, a sve vreme pričaju o dijalogu.

- Sedam, osam meseci slušamo dijalog, hajde da se dogovorimo, oni ne žele da čuju suprotnu stranu... Oni su označili da su oni neka prava elita, a u stvari su lažna, a da smo mi na ovoj suprotnoj strani nedostojni života, da nemamo prava ni na svetost porodičnog života, ni na slobodno vreme, dok se mnogi od njih brčkaju i odmaraju na moru - izjavio je Krkobabić.

On je rekao da mu to ne smeta, ali da treba da se vrati neko normalno vreme, da mogu svi sa svojim porodicama da odmaraju i uživaju.

Povodom napada na kuću oca i dede Dragana J. Vučićevića Krkobabić kaže da je to poziv na linč.

Autor: Pink.rs