NEMA PODELA U SPS! Dačić jasno: Koalicija sa SNS je NERASKIDIVA!

Predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da u SPS-u nema rascepa i podeljenih mišljenja kada su u pitanju ključne stvari za državu poput odluke da nastave koaliciju sa Srpskom naprednom strankom i dodao da postoje različita mišljenja kada je reč o tome kako partija treba da bude organizovana unutra.

"Mi smo jednoglasno odlučili o nastavku koalicije sa SNS-om, oko toga nema kolebanja, postoje rasprave kakva partija treba da bude, kako da se organizuje unutra i naš put napred je u nastavku reforme stranke", kazao je Dačić za Tanjug.

Naveo je da su upravo zbog toga izbori unutar stranke važni i dodao da bi bilo dobro da se uvažava princip tajnog glasanja između više kandidata.

Prema njegovim rečima, SPS se pozitivno izražava o onome što je uradila u koaliciji sa SNS-om.

"Imali smo velike rezultate, ogledaju se u ekonomskom razvoju, ali i u jačanju međunarodne pozicije. Jedan naš rezultat je upravo taj da Srbija pre svega vodi računa o svojim nacionalnim i državnim interesima, da je nezavisna država", naglasio je Dačić.

Lider socijalista kaže da će sledeći kongres SPS-a na kojem će se birati predsednik stranke biti održan krajem sledeće godine.

Na pitanje o Branku Ružiću, Dačić je ukazao da je on suspendovan na šest meseci i da ne može da obavlja nikakve funkcije.

Kada se završi suspenzija, kako je dodao, od njegovih odluka zavisi šta će biti.

"Mislim da je dovoljno inteligentan da shvata da izjave moraju da budu u koliziji sa partijom. Očekujem da će svi, ne samo on, poštovati odluke organa partije i da demokratski donosimo odluke", naveo je Dačić.

Kako je pojasnio, ne isključuje, niti suspenduje ikoga kao predsednik stranke, već to čini statutarna komisija.

Navodeći da je 2006. godine zajedno sa stranačkim kolegama uspeo da sačuva stranku, a da je kasnije sve što je urađeno samo nadogradnja, Dačić poručuje članovima SPS-a da moraju da nastave brže, jače i da budu jedinstveni.

"I zato i očekujem da će Branko Ružić biti deo tog jedinstvenog nastupa. Može da padne Ivica Dačić, ali ne SPS jer to je jedno uverenje, ideja", navodi lider SPS-a.

Govoreći o obeležavanja 35 godina od osnivanja SPS-a, Dačić je naveo da nisu pravili javnu svečanost, već samo svečanu sednicu, a da je radni naslov te sednice bio "Ideje ne stare, tradicija se nastavlja".

"Mi smo prisutni na sceni sa istorijskim, političkim i pravnim kontinuitetom od 1903. godine", podsetio je.

Prema njegovim rečima, na ovoj sednici održao je govor istorijskog karaktera i eminiscencije na ceo istorijski period postojanja te partije i zato je i istakao tokom tog govora greške koje su u prošlosti imali.

"Mi imamo obavezu da sačuvamo dobre vrednosti, punu zaposlenost, preduzeća koja rade, bilo je četiri puta više radnika nego penzionera, puna zdravstvena zaštita, obrazovanje besplatno, bezbednost na najvišem nivou. To su neke stvari koje treba da se poštuju i ne treba ih se odricati, ali jedna od grešaka je slepo praćenje Komiterne po regionalnim pitanjima, druga masovna streljanja i ubistva posle Drugog svetskog rata", naveo je Dačić.

Kako navodi, uvek su bili protiv rehabilitacije onih koji su sarađivali sa okupatorom, ali greška je što je ubijeno hiljadu ljudi bez suđenja, zatim Goli otok, Ustav iz 1974. godine.

U kontekstu Ustava iz 1974. godine, Dačić je ispričao da za njega nije glasao samo jedan čovek.

"Na sednici skupštine ustane samo jedan čovek i glasa protiv, predsedavajući konstatuje jedan protiv, a ovaj ustane i kaže 'nije jedan protiv, već Radenko Mandić iz Čačka'. Mandić je inače narodni heroj, komandat partizanskog odreda 'Dragiša Mišović'. Upitao je 'za šta glasamo, ko je ovo pisao, šta će Titu ustav u kojem će Srbija da bude ugrožena od nacionalnih manjina'. Kazao im je, 'mi ne glasamo za nas i dedove, već za decu. Upozoravam vas da će Kosovo uskoro da traži otcepljenje'", ispričao je Dačić.

Navodeći da nije kažnjen, jer je već bio u penziji, Dačić ističe da je imao hrabrosti da to kaže.

"Večni nezaborav mora da postoji za takve i mi ćemo uvesti nagradu za takve poteze, a s druge strane mora da bude večna sramota za srpske komuniste i mi moramo da se distanciramo od toga", naveo je lider SPS-a.

Dodao je da je u svom govoru povodom 35 godina od osnivanja SPS-a, osudio politička ubistva tokom devedesetih godina, izbornu krađu 1996. godine.

"To je naša obaveza prema prošlosti, ja to govorim ne zato da bih ljagao svoju partiju, već jer je to jedna vrsta odgovornosti i pokazujete da ste ozbiljna stranka koja je spremna da se suoči sa tim greškama", rekao je Dačić.

Autor: Dalibor Stankov