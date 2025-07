Vulin: Pokret socijalista je deo koalicije koja insistira na tome da Srbija bude slobodna i sama odlučuje

Pokret socijalista nije član Vlade ali je PS član vladajuće koalicije, ali je PS idejno i ideološki deo koalicije koja insistira na tome da Srbija bude slobodna i da sama odlučuje. Pokret socijalista ne možete ni da podmitite ni da uplašite dajući im ili oduzimajući nešto. Pokret socijalista je ideološka organizacija koja se ne menja. PS ima čvrstu i jasnu ideologiju koja se nije menjala od svog nastanka i koja se neće promeniti dokle god trajemo", izjavio je predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin na obeležavanju 17 godina od osnivanja stranke.

Istakao je da je ovo vreme kada oni koji su dobili i oteli najviše gledaju kako da promene strane i dodao da PS neće promeniti stranu i da nikada nije menjao stranu.

"Pokret socijalista je saborac Aleksandra Vučića, PS je čvrsta ideološka organizacija koja ne odustaje od socijalne pravde kojoj je Srpski svet razlog postojanja. I da niko ne pokušava da me drugačije tumači Srpski svet znači konačno ujedinjenje Srba u jedinstvenu državnu organizaciju, ono što ste sanjali Srbi od propasti Dušanovog carstva sanjam i ja i sanjam sa vama. Ne mogu da razumem, i niko mi još nije rekao i dao odgovor na pitanje zašto Nemačka, posle poraza u dva svetska rata može da se ujedini a zašto Srbi posle pobede u dva svetska rata ne mogu da se ujedine. I niko mi još nije objasnio zašto je srpsko ujedinjenje pretnja miru a Nemačko nije, zašto kada Srbi nisu izazvali ni jedan rat a Nemci jesu bar dva. Zašto je njihovo ujedinjenje blagoslov a naše prokletsvo? Zašto svi narodi mogu da sanjaju da se ujedine a samo Srbi to ne mogu. Zato je Srpski svet cilj Pokreta socijalista, naš izvor i naš uvjer."

Naglasio je i da Pokret socijalista ne odustaje od svojih ideja i da će biti dosledni protivnik evropskih integracija ovakvih kako ih EU sada sprovodi i vidi. "PS će se snažno zalagati za integracije u pravcu BRIKS-a i snažno će se zalagati za to da Srbija odluči da li hoće Evropsku uniju ili BRIKS. Dao sam sve od sebe da Srbija upozna BRIKS. I upoznala ga je. I sada po prvi put imamo realnu alternativu i pravo da biramo izmedju BRIKS-a i Evropske unije. Do sad su nam uvek govorili - sve je to lepo, EU je nepravedna ali kuda dalje, šta drugo? E pa ima šta drugo, ima i drugih puteva i mi iz Pokreta socijalista se zalažemo da se u razumnom roku, kada se dobro upoznamo sa BRIKS-om, a EU smo odlično upoznali, da se da prilika gradjanima Srbije da se odluče izmedju BRIKS-a i EU, da odluče o svom daljem putu."

Predsednica Narodne skupštine RS i potpredsednica SNS Ana Brnabić, čestitajući rodjendan Pokretu socijalista, poželela je još mnogo uspeha u budućnosti ističući da će biti joj mnogo borbe "zato što niko ne voli da vidi uspešnu, jaku, samostalnu, pobedničku, suverenu, nezavisnu Srbiju, a da je to ono što naša koalicija predstavlja i to je ono za šta se naša koalicija bori. Sigurna sam da će Srbija uvek pobediti što znači da će i mi nastaviti da pobedjujemo."

Predsednik Vlade RS Djuro Macut je čestitao 17. godišnjicu rada i podrške naporima Srbije da očuva nacionalni integritet i simboliku svog postojanja u teškim vremenima. "Ubedjen sam da ćete nastaviti da podržavate plemenitu ideju održavanja srpskog naroda u okvru nezavisne i slobodne srpske države i da ćemo svi zajedno doprineti da izadjemo iz problema koje imamo i koji su prolazni i privremeni."

Potpredsednik Vlade RS, ministar unutrašnjih poslova i predsednik SPS Ivica Dačić zahvalio se Aleksandru Vulinu na dugogodišnjoj saradnji i podsetio da su zajedno sa predsednikom Vučićem učestvovali u veoma teškim vremenima i razgovorima i bili izloženi nevidjenim pritiscima Zapada. "Ponosan sam na sve ono što smo uradili zajedno u interesu Srbije. Naš savez vezuju zajednički ciljevi a oni su u najboljem interesu Srbije i njenih gradjana. Narod je vrhovni politički sudija a svi oni koji na ulici žele da dodju na vlast ili žele da izazivaju haos znaju da nemaju i ne uživaju podršku naroda", rekao je Dačić.

Obeležavanju 17 godina postojanaj Pokreta socijalista prisustvovali su i drugi prijatelji stranke, medju njima i deo diplomatskog kora u Srbiji - ambasadori NR Kine, Ruske Federacije, Bolivarske Republike Venecuele, Belorusije, Bosne i Hercegovine

Autor: A.A.