LJUDI ŽELE STABILNOST, A NE BLOKADE! Jovanovićeva poručila opoziciji šta narod misli!

Narodna poslanica Staša Jovanović izjavila je u emisiji Novo jutro kod Jovane Jeremić na TV Pink da je Srbija danas jaka i stabilna država, a njen uspeh, kako kaže, najbolje se ogleda kroz rad predsednika Aleksandra Vučića.

„Uspeh Srbije se ogleda u personifikaciji našeg predsednika Aleksandra Vučića. Srbiju danas napadaju zato što je neutralna država i zato što ne klečimo na kolenima ni pred jednom stranom ambasadom,“ istakla je Jovanovićeva.

„Zašto rektor razgovara sa stranim ambasadorima, a ne sa našom državom?“

Govoreći o odnosu pojedinih predstavnika akademske zajednice prema državnim institucijama, Jovanovićeva je pomenula primer rektora Đokića.

„Zašto rektor našeg univerziteta razgovara sa stranim ambasadorima, a ne sa čelnicima naše države?“, zapitala se ona.

Dodala je da je vladajuća većina omogućila opoziciji ulazak u parlament humanitarnim cenzusom od 3 odsto, ali da se pokazalo da je opozicija nejedinstvena:

„Mi smo dali humanitarni cenzus da bi ta opozicija ušla u parlament, a šta smo dobili? Udružili su se na listama, a kada su ušli u parlament – svi su se razjedinili.“

„SNS drži jedinstvo, ljudi žele mir, a ne nasilje“

Staša Jovanović je istakla da je jedinstvo unutar SNS-a najveća snaga stranke i da svi članovi čvrsto podržavaju predsednika stranke Miloša Vučevića.

Govoreći o nedavnim protestima u Novom Sadu, poslanica je oštro kritikovala pojedince koji, kako kaže, zloupotrebljavaju pravo na proteste:

„Imali smo napade od strane zgubidana u Novom Sadu. Zgubidani su ljudi koji nemaju radna mesta i pozicije, a imaju dovoljno novca da spavaju do 12 sati, da ručaju u skupim restoranima i uveče blokiraju ljude koji se vraćaju sa posla. To nije pristojna Srbija, to nije Novi Sad, to nije celokupna država u našem društvu.“

Na kraju je poručila da građani žele stabilnost i mir, a ne sukobe:

„Ljudi ne vole nasilje. Vole stabilnost, mir i da pomažemo jedni drugima. Suština nije nasilje i da ideš na vrata protivniku i da mu zviždiš.“



Autor: Dalibor Stankov