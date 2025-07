ANS: FAŠISTIČKI POZIV NA LIKVIDACIJU NOVINARA!

Asocijacija novinara Srbije (ANS) najoštrije osuđuje monstruoznu, fašističku objavu korisnika @pizon030 koji javno poziva na ubistvo novinara snajperom!

- To nije satira, to nije šala – to je poziv na egzekuciju. Direktna pretnja smrću. Takvi bolesni umovi ne smeju ostati nekažnjeni! - navode iz asocijacije novinara i dodaju:

- Zahtevamo HITNU reakciju Tužilaštva i MUP-a – momentalno hapšenje i krivično gonjenje ovog ludaka. Ako država i društvo ovo tolerišu – sledeći metak neće biti rečenica, nego stvaran pucanj!

- ANS neće ćutati dok se poziva na ubistva novinara! - ističu oni.

Autor: A.A.