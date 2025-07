IDEOLOG BLOKADERA JASNO STAVIO DO ZNANJA: Kad mi preuzmemo vlast izbacićemo iz škola i Gračnicu i Svetog Savu! (VIDEO)

Ideolog blokadera zgubidana Dejan Ilić gostujući obrušio se na učenje o Svetom Savi i crkvi u Gračanici.

Ideologu blokadera, kako deluje, strašno smeta što deca u školi uče o Svetom Savi - srpskom princu, monahu, igumanu manastira Studenice, književniku, diplomati i prvom arhiepiskopu autokefalne Srpske pravoslavne crkve.

- Meni su moja deca dolazila uplakana iz škole i kažu dobili smo temu zašto najviše volim Svetog Savu. Ali meni moje dete kaže "Ali ja ne volim Svetog Savu. Ne volim ga uopšte, ne da ga ne volim najviše. Ne volim ga uopšte!". Nema razloga da ga voliš ni ne voliš... Vi kad to dobijete u školi. To je prvi trenutak kad imate problem sa tim identitetom. - kaže on.

Ideolog blokadera zatim se obrušio na crkvu u Gračanici, da bi se pitao zašto je to važno za identitet.

- Imate pitanje iz čitanke, da li se osećaš ponosnim kada čuješ zvona crkve u Gračanici. Ko čuje ta zvona, kako me pitaš to uopšte? Zašto bi to bilo temelj za identitet - upitao je Ilić.

Autor: A.A.