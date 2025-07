MESEC DANA SRAMOTE! Predrag Ćetković pod istragom i dalje u Visokom savetu tužilaštva, sistem ćuti!

Ni mesec dana nakon što je u javnost procurela informacija da se protiv Predraga Ćetkovića, člana Visokog saveta tužilaštva iz reda „istaknutih pravnika“, vodila istraga za pranje novca, uprkos tome ovaj čovek i dalje sedi u Savetu kao da se ništa nije desilo.

Umesto da sam podnese ostavku ili da po automatizmu bude udaljen sa ove funkcije nakon saznanja koja kompromituju i dovode u pitanje kredibilitet tog državnog organa, Ćetković je nastavio da radi nastavlja da utiče na izbor i kontrolu tužilaca širom zemlje. Javni pozivi za njegovo povlačenje, uključujući i zvanično saopštenje Foruma pravnika Srbije, ostali su bez odgovora i bilo kakve reakcije Visokog saveta tužilaštva.

Još u proleće 2025. godine, u javnost je dospela informacija da je protiv Ćetkovića pokrenuta istraga pred Tužilaštvom za organizovani kriminal, zbog sumnje na pranje novca. Istu činjenicu on nikada nije prijavio prilikom kandidovanja za člana VST-a, iako je to bio obavezan da uradi. Međutim, ako imamo u vidu da je Ćetković neka vrsta glasnogovornika Zagorke Dolovac u ovom telu, a da se na čelu tužilaštva za organizovani kriminal nalazi Mladen Nenadić, Ćetković nije morao ni da prijavljuje podatak o istrazi koja se vodi protiv njega, jer je računao da će to ostati u dubokoj fioci Mladena Nenadića.

Ćutanje institucija ovim to i potvrđuju, Visoki savet tužilaštva funkcioniše kao zatvoreni klub interesa, gde samoproglašeni „istaknuti pravnici“ sede godinama, često izabrani netransparentno, a potom kontrolišu mehanizme koji bi u normalnom sistemu trebalo da sankcionišu.

Činjenica da je čovek pod istragom uopšte mogao da postane član VST-a, i još gore, da tu funkciju nastavlja da obavlja i nakon što se za to saznalo, najbolje govori u kakvom je stanju pravosudni sistem u Srbiji.

Sve i da ne postoji pravosnažna odluka, sama istraga morala je biti dovoljan signal za suspenziju. Ali umesto suspenzije, Ćetković i dalje sedi za stolom kad se odlučuje o karijerama drugih tužilaca, o imenovanjima, o disciplinskim postupcima, o javnom interesu. Taj paradoks je vrhunac izrugivanja sa pojmom pravne države.

Forum pravnika Srbije upozorio je na ovu apsurdnu situaciju u nekoliko javnih nastupa i zvaničnih dopisa, ukazujući da ne postoji nikakva etička osnova da Ćetković nastavi sa radom u telu koje odlučuje o najvišim pitanjima tužilačke organizacije. Apel su podržali i pojedini tužioci i sudije, ali, po običaju, bez bilo kakvog odgovora.