Selaković iz Knjaževca poručio: Nastavljamo da gradimo kulturnu infrastrukturu širom Srbije, korak po korak

Danas smo u Knjaževcu potpisali ugovor vredan 6.300.000 dinara u okviru programa ‘Gradovi u fokusu’, čime nastavljamo ulaganje u modernizaciju Doma kulture ugradnjom novog sistema LED scenske rasvete i klima uređaje za veliku salu, izjavio je ministar kulture Nikola Selaković.

- Ovaj projekat je nastavak ulaganja, budući da je već uloženo 12 miliona dinara u zamenu sedišta, podova i sređivanje fasade. Danas su dogovoreni i naredni koraci – naš cilj je digitalizacija velike sale, kako bismo je pretvorili u savremen prostor za bioskopske projekcije, festivale i druge značajne kulturne događaje - objavio je Selaković na Instagramu i dodao:

Pored toga, nastavljamo da ulažemo i u Staru čaršiju – ove godine Ministarstvo je opredelilo 2,7 miliona dinara za nastavak rekonstrukcije Galerije ‘Dragoslav Živković’. Taj prostor ima veliki potencijal da postane reprezentativno mesto za ljubitelje umetnosti. Posebno veliki potencijal ima i arheološki park u selu Ravna, kao i kompleks Timakus Minus – jedinstven kulturno-istorijski resurs koji ima pažnju i podršku Ministartva.

Kako navodi Selaković, Knjaževac i dolina Timoka imaju sve što savremene turiste interesuje – etnografiju, arhitekturu i gastronomiju. Upravo zato je značajan razvoj kulturnog turizma ovog dela Srbije.

- Da Knjaževac bude mesto gde obeležavamo prvih 100 dana rada Vlade Republike Srbije – nije slučajnost. To je poruka da i u manjim sredinama živi kultura, da država vidi, prepoznaje i podržava one koji rade vredno, domaćinski i odgovorno. Nastavljamo da gradimo kulturnu infrastrukturu širom Srbije, korak po korak – baš kao što smo to učinili ovde, u Knjaževcu - zaključio je Selaković.

pročitajte još Ministar u poseti šestočlanoj porodici u selu Valakonje Opštine Boljevac

Autor: Pink.rs